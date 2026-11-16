El expresidente Gabriel Boric y su pareja, la química ambiental y basquetbolista Paula Carrasco, estarían atravesando un importante momento personal. Según información publicada por el diario vespertino La Segunda, ambos estarían esperando a su segundo hijo. De concretarse esta noticia, sería un nuevo capítulo en la vida familiar de la pareja, que recibió a su primera hija, Violeta, el 25 de junio de 2025.

Pero esta no sería la única novedad en torno a la relación. De acuerdo con los antecedentes entregados por el citado medio, Boric y Carrasco también estarían preparando su matrimonio para comienzos de 2027, con una fecha y un recinto que ya estarían definidos para celebrar junto a sus familiares y cercanos.

Fue precisamente La Segunda el medio que dio a conocer estos antecedentes, entregando detalles tanto del supuesto embarazo de la deportista como de los planes de matrimonio que tendría la pareja.

"La destacada química ambiental y basquetbolista se encuentra embarazada del segundo hijo de la pareja", aseguró el citado medio de comunicación al dar a conocer la primicia.

Junto con entregar esta información, la publicación también hizo referencia a la expectación que habría generado la noticia, considerando que todavía se desconocen algunos antecedentes sobre el supuesto embarazo.

"Existe alta expectación por conocer los detalles médicos de este nuevo proceso, especialmente las semanas de gestación y el sexo del bebé en camino", detallaron desde La Segunda.

En paralelo, el diario también dio a conocer algunos detalles del eventual enlace matrimonial, que, según su reporte, se realizaría en la región Metropolitana y se organizaría bajo estricta reserva.

"El evento se llevará a cabo el próximo 30 de enero en las dependencias del Estadio Palestino, celebración que contempla una lista cerrada de 250 invitados", precisó la publicación respecto al enlace fijado para 2027.

Por ahora, estos antecedentes corresponden a información publicada por La Segunda, ya que no existe una confirmación pública de Gabriel Boric ni de Paula Carrasco en sus redes sociales respecto al supuesto embarazo o los planes de matrimonio. De concretarse lo informado, ambos iniciarían el 2027 con importantes acontecimientos en su vida familiar.

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