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Ascienden a 10 los fallecidos, más de 2.400 damnificados y 104 mil personas aisladas producto del sistema frontal

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En relación a la afectación de viviendas, Senapred informó que 76 han resultado destruidas, 2.121 presentan daño mayor y 16.948 registran daño menor. Además, 888 inmuebles continúan en proceso de evaluación para determinar el alcance de los daños.

Ascienden a 10 los fallecidos, más de 2.400 damnificados y 104 mil personas aisladas producto del sistema frontal
Lunes 20 de julio de 2026 21:39
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó el balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y centro-sur del país, con un balance de 10 personas fallecidas, cuatro desaparecidas y 17 lesionadas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Según el reporte, la emergencia también acumula 2.422 damnificados, mientras que 1.168 permanecen en albergues. A ello se suman 104.504 personas aisladas debido a los daños en caminos, puentes y otras vías de conectividad.

En relación a la afectación de viviendas, Senapred informó que 76 han resultado destruidas, 2.121 presentan daño mayor y 16.948 registran daño menor. Además, 888 inmuebles continúan en proceso de evaluación para determinar el alcance de los daños.

El balance refleja el aumento de las personas afectadas y de los daños materiales registrados durante los últimos días, mientras continúa la evaluación de la emergencia en las zonas impactadas, donde, además, se esperan más lluvias.

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