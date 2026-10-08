Arrau destaca aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza y señala que entregan mayor "certeza" a las fuerzas de orden

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la aprobación en el Congreso del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas.

Desde la 30° Comisaria de Radiopatrullas de la comuna de Independencia, la autoridad señaló que "es una ley que protege bastante a los funcionarios, pero que también le da claridad a la ciudadanía de cuál es el marco".

“Da una claridad total, este es el cuerpo legal que hay que revisar para el uso de la fuerza por parte de las policías”, añadió.

El secretario de Estado afirmó que "las técnicas son exactamente las mismas, la diferencia es que el carabinero y la ciudadanía van a tener más certezas. Eso influye en cómo el carabinero se enfrenta, por supuesto, va a tener más certezas de cuándo tengo que usar, qué tipo de herramientas y qué respaldo jurídico tengo".

"Ese un cambio de actitud, de cómo se para el funcionario y para evitar casos que hemos visto, muy complejos, de procesamientos de funcionarios en el cumplimiento de su deber. Ese espacio que ha habido debería haberse reducido y ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad", agregó.

El titular de seguridad aclaró que "no es que vayamos a ver un cambio de técnicas o armamentos muy relevantes, sino que va a estar en la actitud, en la certeza que le entregamos a los funcionarios al momento en el que como ciudadanía los mandamos a cumplir el deber de imponer el orden público".

En cuanto al uso de arma potencialmente letal en manifestaciones, Arrau indicó que "requiere la racionalidad, la legalidad y que se cumplan hipótesis de cuando resultan insuficientes los pasos previos para la protección de la integridad propia, la infraestructura crítica y una serie de hipótesis".

"Si es que no se cumplen esas hipótesis, evidentemente para dispersar una manifestación resulta irracional utilizar arma de fuego potencialmente letal, si es que no se cumple la hipótesis si no está en peligro la vida de un tercero, de un funcionario", precisó.

Por su parte, el general inspector Manuel Cifuentes, jefe de Zona Metropolitano de Carabineros resaltó que "nosotros vemos con mucha satisfacción lo que ocurrió en el Congreso. Viene a darle un rango legal a aspectos que teníamos regulados muchas veces en circulares internas, eso no tenía un rango legal a la hora de dar cuenta de nuestras actuaciones ante el Ministerio Público".

"Lo vemos como un avance muy significativo para dejar claro cuáles son las hipótesis y bajo qué premisas tienen que actuar los Carabineros ante el posible empleo de armas potencialmente letales", subrayó.

PURANOTICIA