Nuevo vocero califica de "sumamente grave" las pérdidas del Fondo E y dice que el Gobierno "acompañará todas las investigaciones"

En su primera vocería como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, calificó como “sumamente grave” las pérdidas del Fondo E y aseguró que el Gobierno acompañará las investigaciones para determinar sus consecuencias y eventuales soluciones.

“Para nosotros es un tema sumamente grave que se hayan desperdiciado esa cantidad de recursos, para nosotros las pensiones de todos los chilenos son de la mayor importancia", señaló.

Agregó que “se están activando todos los mecanismos de nuestra institucionalidad. El Congreso va a iniciar una investigación, las autoridades administrativas también van a investigar y para nosotros, como le digo, vamos a tener una prioridad importante en ver las consecuencias de esta pérdida de los fondos previsionales, sobre todo el E".

“Para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad. Vamos acompañar todas las investigaciones que se requieran y esas investigaciones nos darán los resultados y las herramientas a aplicar", complementó.

Finalmente, sostuvo que "si yo adelantara soluciones hoy día sería un poco irresponsable de mi parte, pero sí le puedo asegurar que para el Gobierno es prioritario y que vamos a acompañar a esas personas en toda esta investigación y en todas las soluciones que se puedan dar".

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