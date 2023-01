Ángel Valencia tras aprobación como Fiscal Nacional: "Es un honor para mí liderar el Ministerio Público los próximos años"

Luego de ser ratificado como Fiscal Nacional por el Senado, Ángel Valencia declaró que "es un honor para quien habla servir al pueblo de Chile, y lo que nos espera en lo sucesivo es ponernos a trabajar".

Al mismo tiempo, envió un mensaje a todo el Ministerio Público para seguir realizando la labor de perseguir la justicia y su cumplimiento.

"Quiero aprovechar la ocasión también para enviar un mensaje a todos los fiscales adjuntos, a los señores fiscales regionales, a los funcionarios del Ministerio Público, a los profesionales del Ministerio Público, que cuenten con mi compromiso. Es un honor para mí liderar el Ministerio Público los próximos años", afirmó Valencia.

"No los vamos a defraudar, muchos de ellos están dando un trabajo muy duro, en zonas muy complicadas, nuestros salidos van especialmente para los fiscales de la Macrozona Norte y Macrozona Sur, nuestra primera actividad va a ser visitarlos, acompañarles, y la comunidad, a los 18 millones y medio de chilenos, pueden contar con que el Ministerio Público va a trabajar tal como lo ha venido haciendo, siete días a la semana, 24 horas al día para velar por la seguridad de todas y todos", declaró el próximo persecutor nacional.

Respecto a la aclaración por la cual fue vinculado como abogado del ex intendente y ex alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, reiteró no conocerlo, y que fue un encargo de aquella municipalidad al estudio jurídico donde se encontraba como dependiente por contrato.

"En la sala tuvimos la oportunidad de aclarar la situación y rectificarla, quiero ser enfático, no conozco al señor Felipe Guevara, no soy su abogado, insistir en que hemos podido averiguar en las últimas horas, es una situación muy antigua, es un escrito que tiene más de diez años, que obedece a un encargo de la municipalidad de Lo Barnechea, al estudio con el cual yo trabajaba, ya tal como he señalado, yo era un dependiente, tenía un contrato de trabajo que me vinculaba a ese estudio y esto obedece a un encargo de la municipalidad al estudio", concluyó.

