Ángel Valencia debió volver a sala de Senado para explicar supuesto vínculo con exintendente Felipe Guevara

Durante la sesión de elección de Fiscal Nacional, donde ya Ángel Valencia contaba con el visto bueno de la Comisión de Constitución del Senado, surgió un inconveniente sobre el candidato y sus conexiones políticas, emplazado por la senadora demócrata cristiana (DC), Yasna Provoste.

La legisladora recordó que Valencia, en la sesión previa, indicó que no tenía ningún vínculo laboral con el ex intendente Felipe Guevara, a diferencia de lo que señalaban diversas publicaciones en redes sociales, además de un documento de 2008 de una causa en que se relacionaba a ambos nombres.

En orden de poder aclarar estos nuevos antecedentes, la sala del Senado permitió el reingreso de Valencia, lo que fue criticado por la senadora Loreto Carvajal (PPD) aduciendo que "su credibilidad está puesta sobre la mesa y a esta altura va a tener una respuesta para esto también".

Después de ingresar otra vez, Valencia aseguró que no conocía a "Luis Felipe Vergara Stephens" (sic), que no fue su abogado ni tuvo causas que le haya delegado o designado como abogado patrocinante.

"No lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con él", aseveró.

"El escrito que se me exhibe corresponde a un escrito mediante el que el abogado Juan Domingo Acosta Sánchez y quien habla constituimos poder a nombre de una persona que si bien está enmendado se señala que respondería a don Luis Felipe Vergara Stephens, aunque dice Guevara encima, se hace mención a que hay un un mandato judicial otorgado por el poder dante", explicó.

Así, de acuerdo a Valencia, "es posible que obedezca a un desconocimiento de las reglas procesales la confusión. Cuando se otorga un mandato judicial por escritura pública, quien otorga un mandato judicial comparece personalmente a la escritura, a la notaría, sin necesidad de conocer al abogado a quien le va a otorgar el poder".

"La persona concurre ante la notaría, otorga un mandato judicial conforme a la minuta que redactó otro abogado, lo firma y lo extiende, no existe un contacto personal entre la persona que otorga el mandato judicial y quien está recibiendo el mandato. Este escrito corresponde a cuando trabajaba con el abogado Juan Domingo Acosta, que ha sido ventilado múltiples oportunidades en esta audiencia, cuando yo trabajaba para ese estudio en virtud a un contrato de trabajo y tenía que recibir las asignaciones que el abogado a cargo me encomendaba", acotó.

Finalmente, de acuerdo con el candidato, lo que ocurrió fue hace trece años, "no lo recuerdo, pero no he faltado a la verdad. No conozco a Felipe Guevara, no he tenido una reunión profesional con él, no soy su abogado, que es lo que se planteó en su momento".

