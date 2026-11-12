ANEF anuncia acciones legales contra las AFP por millonarias pérdidas en fondos D y E

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anunció su adhesión al proceso de fiscalización y sancionatorio contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a raíz de la investigación por las pérdidas sufridas en los fondos tipo D y E, durante este año.

La solicitud se anunció formalmente durante un punto de prensa realizado a las afueras de la Superintendencia de Pensiones, donde dirigentes de la organización realizaron la entrega de una carta y oficios legales.

“Esto manifiesta claramente una negligencia inexcusable de las AFP, que nosotros como ANEF no estamos dispuestos a pasar. De tal manera que esta es la primera de las acciones que vamos a presentar para hacer efectiva la responsabilidad de quienes firman inversiones sin ninguna posibilidad de establecer el riesgo que producen”, manifestó el primer vicepresidente de ANEF, Helmuth Griott.

Asimismo, el secretario general de ANEF, Carlos Insunza advirtió un posible conflicto de intereses por parte del superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez: “Él proviene de la industria de las AFP y de la industria financiera y por tanto hoy no puede fiscalizar sin declarar nítidamente que va a cumplir con los marcos de probidad que corresponden a todos los funcionarios públicos”.

De acuerdo a lo revelado por Bloomberg, los contratos de derivados de las AFP ligados a las tasas de interés de Estados Unidos, conocidos como swaps, acumulaban pérdidas de valoración por US$7.700 millones a septiembre, lo que implicó la caída de un 10,39% en términos reales para el fondo E, catalogado como el más conservador del sistema.

Frente a este hecho, la Superintendencia inició un proceso sancionatorio contra siete administradoras que operan en el sistema: AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP Modelo S.A., AFP PlanVital S.A., AFP Provida S.A. y AFP UNO S.A.

Por último, la directiva de la agrupación anunció que esta presentación de documentos corresponde a una serie de acciones legales que la organización impulsará en defensa de los ahorros previsionales de los trabajadores.

(Imagen: ANEF)

PURANOTICIA