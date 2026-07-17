Amplían hasta el lunes la detención del imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Nain

El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó las alegaciones de la defensa y decretó legal la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, alias "El Rana", presunto coautor del homicidio del suboficial mayor de Carabineros Eugenio Nain.

Debido al estado de salud del imputado, quien resultó herido al oponer resistencia a su captura, hiriendo a su vez a dos carabineros, el tribunal acogió el requerimiento del Ministerio Público, y amplió la detención hasta el lunes 20 de julio.

En el operativo de captura, realizado el miércoles en el sector costero de Las Minas, comuna de Valdivia, resultaron heridos el cabo Marco Cosme por un disparo en rostro que lo mantiene en riesgo vital, y el suboficial Roberto Canío producto de un balazo en el costado del abdomen.

Cabe señalar que Cancino Tapia se encuentra internado en Hospital Base de Valdivia por heridas de bala en el cuello y rodilla. En el mismo recinto permanece el cabo Cosme, donde fue visitado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

(Imagen: Carabineros)

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