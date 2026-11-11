Alvarado advierte a camioneros tras no lograr acuerdo: "A partir de mañana no hay excusas para entorpecer el libre tránsito"

El Gobierno advirtió a los camioneros en paro que a partir de este jueves "no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras", tras el fracaso de las negociaciones con las confederaciones del norte y del centro-sur del país en La Moneda.

Tras anunciar la anulación del alza de los combustibles y la congelación de las tarifas, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, expresó que "fueron reuniones bien honestas, transparentes, donde dispusimos de todas nuestras capacidades para escuchar, atender sus planteamientos, sus requerimientos".

Agregó que "también con mucha claridad manifestamos nuestros puntos de vista y compromisos que eventualmente podíamos asumir para superar la paralización del gremio que se expresa en diferentes puntos del país a nivel regional".

"Nos hubiese gustado que en estas buenas noticias para los chilenos, hubiéramos estado acompañados de los dirigentes con los cuales compartimos durante el día", añadió, en referencia a las medidas adoptadas.

"Ellos se deben a sus bases, reconocen el esfuerzo del Gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases y esperamos que en los próximos días tengan la disposición de sumarse a esta buena noticia", señaló a continuación.

Sin embargo, advirtió que "a partir de mañana no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país. Nosotros hemos sido pacientes para escuchar durante todo el día, entender la realidad de los gremios, tomarla como un desafío para resolver los problemas, pero también tenemos la responsabilidad con el país y con todos los chilenos para que la tranquilidad en la ciudad vuelva a estar presente".

"Nosotros no queremos a ciudadanos que tengan que andar corriendo para alcanzar una micro en puntos distintos a sus paraderos habituales porque el entorpecimiento del libre tránsito lo impide. No queremos que en las carreteras donde la gente debe desplazarse, ya sea por trabajo o por otras circunstancias de una ciudad a otra, su trayecto sea continuamente interrumpido por situaciones que no se condicen con la legislación vigente", cerró Alvarado.

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