Aluvión en Las Condes dejó seis lesionados, incluido un menor de un año con una fractura

Las autoridades realizaron un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en el estadio Claro Arena de la UC en San Carlos de Apoquindo, para evaluar la emergencia ocasionada por el aluvión en la comuna de Las Condes.

En la instancia participaron el delegado presidencial Germán Codina, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y la titular de Energía, Ximena Rincón, además de la alcaldesa Catalina San Martín.

Codina informó que seis personas, hasta el momento, resultaron lesionadas producto del evento, incluido un menor de edad.

"Seguimos recabando información para poder contar con la certeza de que solo tengamos los seis lesionados que hemos conocido hasta el momento, incluyendo un menor de edad de un año, con una fractura", señaló.

También dijo que en el sector de Álvaro del Portillo con Av. La Plaza, en San Carlos de Apoquindo, se habría bloqueado el canal subterráneo que permite el desagüe de una quebrada, lo que habría originado la emergencia.

Por su parte, la alcaldesa San Martín informó que en total han caído 144 milímetros de lluvia, por lo que el suelo está totalmente saturado.

Finalmente, el director nacional (s) del Sernageomin, Mauricio Lorca, explicó que "el aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo corresponde a un 'flash flow', que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo, y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas".

PURANOTICIA