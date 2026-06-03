Alumno golpeó a profesor con arma a fogueo tras ser descubierto consumiendo drogas al interior de un liceo en Quinta Normal

Un estudiante de 14 años, con antecedentes penales, fue detenido tras golpear a un profesor en un liceo de la comuna de Quinta Normal.

El incidente se registró en el Liceo Benjamín Franklin, donde el docente descubrió a adolescente consumiendo drogas, por lo cual llamó a su apoderado.

En esas circunstancias, mientras el profesor revisaba la mochila del estudiante en presencia del apoderado, el adolescente extrajo un arma a fogueo y lo golpeó en la cabeza.

El establecimiento llamó a Carabineros, que detuvo al estudiante y lo dejó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que resolverá su situación.

El mayor Daniel Barrera informó que "al término de la jornada escolar de un establecimiento de educación media de Quinta Normal, un menor habría sido sorprendido por personal docente al parecer en un consumo de sustancias ilícita".

Añadió que "el establecimiento activó todos los protocolos, llamando en primera instancia al apoderado. La acción de que su apoderado haya llegado al lugar generó una ofuscación por parte del menor, quien saca de sus vestimentas lo que parecía ser un arma de fuego".

"Con esta arma intimidó en primera instancia al encargado de convivencia y posteriormente lo agredió, debido a que el arma no tenía munición y lo utilizó como un elemento contundente", agregó el oficial, quien recalcó que el docente quedó con lesiones leves y el estudiante fue detenido.

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