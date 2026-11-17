El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó las proyecciones económicas del Gobierno para 2027 y se refirió al denominado "crecimiento mágico" que se ha prometido para ese año. Al respecto, el parlamentario advirtió que las expectativas de crecimiento ya estarían desplazándose hacia el segundo semestre.

En conversación con Cooperativa, Alessandri sostuvo que "tenemos el desafío más grande en economía y empleo. Todos hablaban de buenas cifras para el 2027, cuando creceríamos al 3%, yo lo miraría con cautela", indicó.

En esa línea, el diputado manifestó su preocupación por el retraso en las proyecciones económicas y por los tiempos que deberá esperar la ciudadanía para ver resultados. "Necesitamos más crecimiento, y veo que ese 'crecimiento mágico' del 2027 ya se está moviendo al segundo semestre, y no sé si la paciencia de la gente aguante tanto en la era de la inmediatez", planteó.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar figuras con mayor experiencia para mejorar los resultados del Ejecutivo, el parlamentario destacó las capacidades de los equipos que actualmente integran la administración. "Hay mucha gente muy valiosa en el Gobierno: de hecho, hay muchos equipos en mandos medios que tuvieron esa experiencia de la rendición de cuentas, de reuniones bilaterales, del sentido de urgencia, de que los problemas son para ayer. Quizás, hay que visibilizar más eso, y si eso pasa por cambios políticos en la primera línea, o cambios en el sentido de comunicar, está bien".

Asimismo, Alessandri apuntó a la importancia de generar confianza entre los inversionistas y los distintos sectores productivos para impulsar la actividad económica. En ese contexto, enfatizó la necesidad de "convencer a los actores económicos de que es el tiempo de invertir en Chile. No puede ser que seamos el único país de Sudamérica que no está creciendo".

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados insistió en que el Gobierno debe reforzar la comunicación de sus avances y entregar certezas para incentivar la inversión. "Algo pasa que no logramos comunicar a los actores relevantes de decisiones económicas que Chile está de nuevo en una línea de crecimiento económico, de seguridad, y de una permisología acotada y con certezas. Si resolvemos esos tres pilares, vienen grandes momentos para Chile", manifestó Alessandri.

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