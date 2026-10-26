Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por probables tormentas eléctricas, granizos y precipitaciones

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región:

Alertamiento: Aviso A583-1

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en valle, precordillera y cordillera de la región, durante este lunes

Alertamiento: Aviso A585

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en valle y precordillera de la región, durante este lunes.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indico que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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