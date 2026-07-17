Alerta en la capital: alcalde Desbordes pide no ir al centro de Santiago por sistema frontal y ordena cierre de todos los parques

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar trasladarse al centro de la capital si no es estrictamente necesario, debido al sistema frontal que afecta a la zona central del país y que contempla intensas lluvias y fuertes vientos.

La autoridad comunal señaló que "Las condiciones meteorológicas se han ido desarrollando tal como lo pronosticó la Dirección Meteorológica, por lo que debemos prepararnos para el escenario más exigente".

Asimismo, agregó que "Esperamos vientos intensos y un importante volumen de precipitaciones, por eso el llamado es a que quienes no tengan una necesidad urgente de venir al centro, permanezcan en sus hogares".

Como parte de las medidas preventivas, el municipio decretó el cierre durante todo el fin de semana de los cinco parques de la comuna: O'Higgins, Forestal, Almagro, Los Reyes y San Borja.

También permanecerá cerrado el sector central de la Plaza de Armas, con el objetivo de prevenir accidentes por la eventual caída de ramas o árboles producto del viento.

Además, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) suspendió todas las actividades programadas con organizaciones sociales mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

En paralelo, los equipos municipales reforzaron las labores de limpieza de sumideros y alcantarillados en distintos puntos críticos de la comuna, entre ellos el paso bajo nivel Carmen, junto con continuar los trabajos preventivos de mantención que se desarrollan desde hace meses.

Hasta el momento, la municipalidad ha entregado cerca de 2.200 nylon a vecinos y organizaciones sociales que los solicitaron a través de Aló Santiago y la aplicación Veci, con el fin de proteger sus viviendas. A ello se suman 600 sacos de arena, distribuidos a razón de seis por domicilio en sectores con riesgo de anegamiento.

La Municipalidad de Santiago informó que mantendrá equipos operativos desplegados las 24 horas durante toda la emergencia, con personal especializado, camiones aljibe, maquinaria para responder a la caída de árboles y atención permanente de los requerimientos de la comunidad.

Finalmente, el municipio reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales, como Aló Santiago y la aplicación Veci, para reportar emergencias o solicitar apoyo, además de evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios mientras se mantengan las condiciones más intensas del sistema frontal.

PURANOTICIA