Alejandra Mizala fue electa como rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030

La académica Alejandra Mizala Salces fue electa rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030, tras imponerse con un 60,93% de los votos en la segunda vuelta.

En este balotaje, la profesora se impuso al profesor Francisco Martínez -quien obtuvo un 39,07% de los votos-, en una elección en la que participó un 64,96% del padrón electoral, con 2740 participaciones.

Los votos de la profesora Mizala -quien reemplaza a Rosa Devés- ascendieron a 1.353,375, mientras que los del profesor Martínez fueron 877,875.

"Recibo este amplio respaldo con humildad y responsabilidad, porque lo entiendo como un mandato colectivo para fortalecer a la Universidad de Chile y proyectarla hacia el futuro", dijo la nueva rectora.

Añadió que "la vocación de la Universidad de Chile no ha sido sólo comprender su tiempo, sino que también transformarlo, ampliando derechos, abriendo oportunidades y contribuyendo a construir un país más justo, más democrático y más humano".

"Queremos una universidad de excelencia, pero también una universidad más articulada, justa y sostenible, comprometida con la equidad, la inclusión, la igualdad de género y con mejorar las condiciones de trabajo, estudio y convivencia de nuestra comunidad universitaria", complementó.

La nueva rectora de la Casa de Bello también señaló que "fortalecer a la Universidad de Chile también es fortalecer al país. Por eso seguiremos fortaleciendo la creación, la investigación y la innovación, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la educación pública como una convicción irrenunciable, con la democracia, los derechos humanos y con una universidad preparada para los desafíos de hoy y del mañana".

Por su parte, la rectora Rosa Devés agradeció a todos los candidatos por su participación en el proceso eleccionario.

"Es destacable su disposición a asumir una responsabilidad tan exigente y por contribuir con sus ideas y trayectorias al debate sobre el futuro de la Universidad de Chile… Este proceso expresa la solidez institucional de nuestra institución y la confianza que depositamos en sus mecanismos de participación y de gobierno", dijo.

Y saludó especialmente a la profesora Mizala, a quien destacó "por su carácter noble y justo, por la solidez de su trayectoria académica y por una permanente disposición al servicio público, ejercida siempre con rigor, con generosidad y sentido institucional".

"Que esta nueva etapa encuentre a la Universidad de Chile unida en su diversidad, consciente de sus responsabilidades con el país, y animada por la convicción de que el conocimiento, la educación y el servicio público siguen siendo herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y más democrática", cerró la rectora que se va.

La elección, que tuvo una primera votación el pasado 12 de mayo, se realizó de manera electrónica, marcando un hito eleccionario en la Universidad de Chile.

El proceso fue liderado por la Junta Electoral Central, encabezada por la Prorrectoría, que estuvo a cargo de su supervisión, en articulación con UParticipa, plataforma institucional de votación electrónica remota, coordinada por el académico Alejandro Hevia.

UNA VIDA DEDICADA A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

La profesora Mizala es economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley.

Es académica titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, con un compromiso sostenido con la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

Fue prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional.

Durante ese periodo contribuyó al fortalecimiento de la autoevaluación institucional, la actualización del sistema de calificación académica, avances en transformación digital y proyectos estratégicos de resguardo patrimonial.

Lideró el proceso de Acreditación Institucional que culminó con la acreditación de excelencia por siete años, desde 2025 a 2032.

Su investigación se centra en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género.

Ha liderado numerosos proyectos, asesorado a organismos internacionales e integrado comisiones y consejos asesores en educación, trabajo, pensiones y género.

Fundó y dirigió unidades académicas como el CEA, el MGPP, el CIAE y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.

PURANOTICIA