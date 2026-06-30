Alcaldes de la región Metropolitana piden al Gobierno dar suma urgencia a reforma de la ley de responsabilidad penal adolescente

Alcaldes de Chile Vamos de la región Metropolitana se reunieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, para abordar el proyecto de reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente.

Tras el encuentro, el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó que le solicitaron al secretario de Estado dar suma urgencia al proyecto del senado Andrés Longton, "que aumenta las penas, aumentan las agravantes y tipifica los delitos cometidos por menores de edad, que con violencia, que hoy día vemos que viven en una impunidad total".

La autoridad criticó que "los régimen especiales que le han dado para cumplir sus penas hacen que los alcaldes que estemos acá veamos que más de la mitad de los delitos violentos cometidos en nuestras comunas los cometen menor de edad, con una sensación de impunidad total, con un sistema que fracasa porque no lo reinserta, pero que la falla la pagan vecinos que todos los días sufren delitos violentos y que viven con miedo por los delitos que ocurren".

Sichel también mencionó que le han pedido "que el proyecto de ley del actual senador Longton sea perfeccionado, y que corrija asuntos procesales graves hoy día que benefician de manera injusta al victimario y castigan de manera injusta a las víctimas. No puede ser hoy día que un delincuente tenga más privilegios y beneficios que una víctima de un delito como los que hemos visto".

Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, aseguró que buscan que "se mantengan en un sistema especial para los jóvenes, pero tienen que ser corregidos, porque una reinserción no es buena tampoco para ese menor que está delinquiendo, porque la verdad que lo hemos visto, sigue la carrera delictual, y en muchos casos al final termina muerto porque no tienen ni un control de impulso, andan a gran velocidad, uso de armas y muchas veces es también violentado en estos delitos que comete".

"Los delitos violentos se cometen principalmente entre los 15 y 17. Un 0,2%, un 0,3%, en total de los delitos lo cometen menores de de 14 años. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que enfocarnos donde realmente se están cometiendo los delitos, que es la edad entre 15 y 17 años", indicó.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, comentó que "una de las cosas que sí estamos pidiendo es que todos los delitos violentos tengan que ser en régimen cerrado".

"Si no hay consecuencias, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir teniendo más soldaditos del narco, vamos a seguir teniendo más jóvenes que cometen delitos violentos sin medir ningún tipo de consecuencia. Y nosotros como alcaldes nuestra obligación es proteger a las familias que residen en nuestras comunas y a todas las personas que pasan por nuestras ciudades”, dijo la autoridad.

Finalmente, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, expresó que "el sistema procesal, todo el ámbito que tiene que ver con menores, todavía una zona muy gris y que hoy día tiene un tremendo, una tremenda complicación también, que es que los delincuentes saben de esta vulnerabilidad".

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