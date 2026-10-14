Alcalde Sichel arremete contra Senapred tras tormenta en Ñuñoa: "Que deje de ser un servicio pequeño y de juguete"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó en duros términos al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) tras la tormenta que afectó a la región Metropolitana y, en especial, a su comuna.

Junto con evaluar las afectaciones en los sectores de Irarrázaval y San Eugenio, en declaraciones a 24 Horas el jefe comunal cuestionó que Senapred no tenga capacidad operativa en este tipo de emergencias y que los municipios deban "rascarse con sus propias uñas".

En ese contexto, pidió "piscinas decantadoras, reforestación y radares meteorológicos en el presupuesto de la nación. Y una cosa bien en serio, que el Senapred deje de ser un servicio pequeño y de juguete, y signifique algo".

"Que el Senapred me diga que había una emergencia, me haga una alerta, me sirve poco. Lo que necesitamos es que para emergencias haya gestión de recursos, y hoy día no hay. Y lo segundo, es bastante obvio, es que ese servicio tenga capacidad operativa", añadió.

Además, Sichel recalcó los peligros que corre su comuna ante las condiciones de las quebradas de Macul y Aguas de Ramón, sobre todo cuando se producen precipitaciones intensas.

"Cualquiera que haya hecho trekking en estas cordilleras sabe que el nivel de deforestación y de sequía de esos lugares va a desaguar acá. Si no se hace inversión en piscinas y si no se reforesta esa zona, esta ciudad no va a aguantar", aseguró.

"Hay que hacer inversiones de mediano plazo. Y eso requiere mayor gasto social e inversión en serio en la cordillera o esta ciudad no va a aguantar y va a colapsar, así que metan lucas, por favor", cerró Sichel.

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