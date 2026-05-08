Alcalde Desbordes reitera críticas al ministro Rabat por ampliación de Santiago 1: "Le falta experiencia política y esto le va a traer costo"

El alcalde Mario Desbordes criticó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego que confirmara la ampliación de Santiago 1.

Durante una entrevista en "Desde la Redacción" de La Tercera, la máxima autoridad comunal reveló que actualmente mantiene "al equipo jurídico analizando todas las alternativas. Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro".

Respecto a la envergadura de la medida adoptada por el Ejecutivo, manifestó su molestia por la falta de comunicación previa: "Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no, una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo".

Además, el alcalde desestimó tajantemente los argumentos entregados por el secretario de Estado sobre supuestos beneficios para el sector. Según sus palabras, Rabat "ha insistido en las compensaciones, mitigaciones. Eso es mentira, no se compensó nada en Santiago 1, los vecinos no recibieron nada concreto".

Para graficar el impacto urbano de la iniciativa, Desbordes hizo un paralelo con los conflictos medioambientales, asegurando que una "nueva cárcel a esa zona equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero, ahí en Ventana, etc. Es exactamente igual. Esa es una zona saturada y por eso rechazo categóricamente esto".

El quiebre en las relaciones con la cartera de Justicia parece inminente, ya que el jefe comunal adelantó que buscará dialogar directamente con el Presidente. "Yo no sé qué tiene en mente el ministro, porque como le digo, me imagino que nos contará por los diarios también. Yo voy a avanzar en una conversación con el Presidente, ya con el ministro la verdad que pasó el momento de conversar. Él eligió este medio para informar, para notificarme", sentenció.

Finalmente, la autoridad municipal cerró su intervención con una dura advertencia hacia el titular de Justicia y Derechos Humanos, asegurando que "le falta experiencia política y esto le va a traer costos en adelante".

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