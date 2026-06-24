Alcalde de San Bernardo insiste en despliegue de las FF.AA. ante déficit policial: "No tenemos los carabineros suficientes"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió a la crisis de seguridad que afecta a la comuna tras la muerte de un niño de 12 años en el contexto de una encerrona.

En conversación con Radio Pauta, el jefe comunal afirmó que la situación delictual ha sido advertida desde hace años y que responde a un fenómeno más amplio.

"Nosotros hace dos años venimos tratando de hacerlo público y evidente, a propósito de lo que ya hace más de una década está pasando en el país con un crimen organizado que ha penetrado en distintos espacios".

White sostuvo que el problema de seguridad es de carácter estructural y supera a cualquier administración de turno.

"El problema es tan estructural que sobrepasa las competencias de un Gobierno de turno; es una política de Estado que tenemos que reflexionar, desde mi punto de vista con una estrategia distinta, porque lo que está a la vista es que lo que se ha venido haciendo no está a la altura del desafío".

El alcalde también manifestó su preocupación por la falta de anuncios concretos en materia de seguridad, pese a las reuniones sostenidas con autoridades del Ejecutivo.

"Estamos expectantes también a anuncios, más que diagnósticos", subrayó la autoridad, agregando que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se comprometió a "hacer los esfuerzos para que los delincuentes fueran detenidos -cosa que está ocurriendo- y a anunciar medidas que nos permitieran a nosotros responderle a la comunidad, lo que no ha pasado y estamos expectantes a eso".

En esa línea, White reiteró su propuesta de incorporar a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad, argumentando un déficit en la capacidad operativa de Carabineros en la comuna.

"No tenemos los carabineros suficientes para responderle a la comunidad. El índice de cobertura policial, es decir, la respuesta de Carabineros a propósito de la solicitud de las comunidades, en San Bernardo es un 0,37. De 100 casos, Carabineros responde a 37, no porque quieran, sino porque no tienen capacidad".

Respecto a la participación de menores de edad en delitos violentos, el alcalde enfatizó la necesidad de abordar estos casos sin ambigüedades.

"Aquellos perfiles prolíficos tienen que tener un tratamiento donde no haya una sensación de impunidad. En eso no hay que tener dos discursos; un delincuente es un delincuente".

Finalmente, White llamó a fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el delito, apuntando a factores de fondo en la formación de conductas delictuales.

"También veamos el trasfondo, porque muchas veces no lo vemos, y cuál es el trasfondo que hoy día el Estado de Chile debiese estar presente en ciertos territorios donde hay una fábrica de formación delictual", recalcó.

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