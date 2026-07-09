Alcalde de Renca critica reforma por exención de contribuciones y pide focalizar beneficio para adultos mayores

El alcalde de Renca, Claudio Castro (independiente), abordó el debate en torno a la megarreforma y cuestionó los alcances de la medida que elimina el pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, planteando que el beneficio debería estar focalizado en quienes realmente lo necesitan.

En conversación con Tele13 Radio, el jefe comunal sostuvo que "nos está yendo mal en todo con el Gobierno respecto de la megarreforma, el Gobierno no ha tenido una disposición de poder abrirse a la posibilidad" de focalizar la exención del pago de contribuciones.

"A esta altura no estamos hablando de evitar todos los aspectos de la megarreforma, sino que de mejorar muchos aspectos que efectivamente pueden ser mejorados", añadió.

Respecto al término del pago de contribuciones para los adultos mayores, Castro afirmó que "hay personas que, incluso con ingresos, tienen dificultad para pagar sus contribuciones; apoyémoslas, pero creemos que el Gobierno eligió un mal mecanismo para apoyarla".

"Las contribuciones son un impuesto que permite hacernos cargo de la ciudad común que ocupamos todos, de las calles, de la iluminación, de los espacios públicos, de las áreas verdes. Yo diría, esto no es de la izquierda, es del mundo", precisó.

El alcalde insistió en la necesidad de establecer criterios de focalización para la exención, argumentando que la medida, tal como está planteada, también favorecerá a personas que no requieren ese beneficio.

"Nosotros queremos que se abra una vía para que el Gobierno pueda apoyar a las personas mayores que lo necesitan y le dijimos, ábranse a la posibilidad de focalizar eso. Porque efectivamente, cuando tú te vas al extremo, tienes personas mayores que tienen muchos recursos, muchos ingresos y muchas viviendas, que van a caer exentas".

Asimismo, Castro señaló que la propuesta fue respaldada por alcaldes de distintos sectores políticos y advirtió sobre el impacto que tendría la iniciativa en el financiamiento municipal.

"Focalicemos un acuerdo transversal de los alcaldes y alcaldesas de derecha, de izquierda, comunas grandes, comunas chicas, al mismo tiempo. Dado que tú vas a quitarle con esto recursos al sistema de financiamiento municipal, que ya habíamos dicho antes que es injusto y que es desigual, que el Gobierno reponga esos ingresos y también nos siente en una mesa para conversar en el largo plazo de una nueva reforma contundente. Bueno, a todos nos dijeron que no", agregó.

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