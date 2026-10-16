Alcalde de Puente Alto acusa abandono policial tras brutal ataque a Cesfam de Bajos de Mena: daños llegan a $30 millones

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que el ataque al Cesfam Raúl Silva Henrìquez, ubicado en el sector Bajos de Mena, era previsible, tras el anuncio de desalojo de la población El Volcán II, y acusó al Gobierno de dejar desprotegido el lugar.

Una turba atacó el recinto asistencial a pedradas y luego ingresó violentamente al Cesfam, donde destrozó las instalaciones incluyendo los computados, por lo cual no habrá atención hasta el próximo lunes. El alcalde avaluó los daños en $30 millones.

En su cuenta de Instagram, junto con mostrar los daños, el jefe comunal expresó que "lo que ocurrió en el Cesfam Raúl Silva Henríquez es inaceptable. Durante la jornada de ayer, un grupo de manifestantes ingresó violentamente a este centro de salud de Bajos de Mena, vandalizando sus instalaciones y poniendo en riesgo la seguridad de nuestros funcionarios y vecinos".

"Esto ocurrió luego de que la Delegación Presidencial y el Serviu realizaran notificaciones de desalojo en Volcán II, dejando posteriormente al sector sin el resguardo policial necesario. Pese a los reiterados llamados de nuestros equipos de Seguridad Municipal, la respuesta de Carabineros no llegó a tiempo", añadió.

"No podemos permitir que se intervenga un territorio sin hacerse cargo de las consecuencias. El Estado no puede abandonar a nuestros vecinos, mucho menos cuando está en riesgo un recinto de salud que atiende a miles de familias", agregó.

"Exigimos que se asuman las responsabilidades correspondientes y se garantice la seguridad de Bajos de Mena. Nuestros vecinos y trabajadores merecen respeto y protección", enfatizó el alcalde Toledo.

Finalmente, el jefe comunal llamó a las autoridades a que "se pongan los pantalones y vengan acá al territorio y que vengan a hacer la pega".

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