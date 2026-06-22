Alcalde de Independencia y búsqueda de menores haitianos: "Estaban todos con su familia y escolarizados"

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió al proceso de búsqueda de niños haitianos que ingresaron al país por reunificación familiar y cuyo paradero era desconocido, en el marco de las diligencias coordinadas por distintas autoridades.

En conversación con Radio Duna, el jefe comunal explicó el alcance del listado recibido y los resultados preliminares del operativo.

“Nos llegó una lista de 24 niños a buscar, de los cuales hay 9 nueve que ya los identificamos, dos que no eran de la comuna, hay siete que presentan información incompleta y hay 6 que no eran menores de edad”, indicó.

Iglesias detalló además que el proceso se originó a partir de una instrucción administrativa del gobierno anterior.

“La subsecretaría del gobierno anterior, en noviembre, oficia a los municipios respecto a esto (...) El aviso hablaba de estos viajes y que era importante revisar, pero nunca nos cargaron la información de quienes eran esos niños”, señaló.

En ese contexto, advirtió sobre las complejidades operativas y de seguridad que implicó la búsqueda en terreno.

“Era riesgoso para nosotros ir a buscar niños, porque uno podía encontrarse con cualquier cosa (...) uno podía llegar a un domicilio con equipos que no están preparados en seguridad. Se nos entrega una responsabilidad, que hacemos con todo el servicio público que nos compete, pero también que pudo haber sido riesgoso para algunos municipios haber salido sin muchas herramientas”, afirmó.

En materia migratoria, el alcalde sostuvo que existe una dificultad estructural en la identificación de personas en el país.

“Tenemos una dificultad para identificar personas y eso es súper importante. En el debate migratorio hay mucho discurso rimbombante, pero nadie se está haciendo cargo de la realidad de fondo que es que hay personas en Chile que no sabemos donde están”, planteó.

Respecto de los menores que sí fueron ubicados, Iglesias indicó que no se detectaron irregularidades en su situación.

“Estaban todos con su familia, escolarizados y en salud municipal. No se encontró nada anómalo, pero no es motivo para descartar que podría haber casos complejos”, aseguró.

Finalmente, el alcalde cuestionó la forma en que se comunicó públicamente el procedimiento de búsqueda, advirtiendo posibles efectos negativos.

“Un error comunicacional fue comentar que estábamos haciendo la búsqueda porque supongamos que hay casos complejos, se les avisó antes, con alcaldes en televisión haciendo operativos. A veces hay que manejar con cuidado estas situaciones”, advirtió.

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