Alcalde de Estación Central confirma el hallazgo de 34 menores haitianos

Las labores para ubicar a los menores haitianos incluidos en el listado elaborado a partir del preinforme de la Contraloría General de la República continúan desarrollándose en distintas comunas del país. En ese contexto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, entregó una actualización sobre el trabajo realizado en su territorio y confirmó que ya han sido localizados 34 de los niños considerados prioritarios en la búsqueda.

La cifra supera el balance previamente informado por las autoridades y responde a las diligencias efectuadas durante las últimas horas por equipos municipales desplegados en distintos sectores de la comuna.

Según explicó el jefe comunal, el objetivo principal de estos operativos ha sido verificar la situación de los menores y confirmar que se encuentren junto a sus familias. "Estos niños se encuentran en buenas condiciones, son niños que están escolarizados, niños que se encuentran hoy día con sus padres", afirmó.

Muñoz señaló que conocer el estado de los menores ha sido uno de los aspectos más relevantes del proceso. A su juicio, resulta "tranquilizador" comprobar que los niños ubicados se encuentran bajo el cuidado de sus familias y en condiciones estables.

Sin embargo, la autoridad advirtió que las labores de búsqueda han enfrentado diversas dificultades debido a la ausencia de mecanismos estandarizados para compartir información entre instituciones. "La información que tenemos hoy día es a partir de la que voluntariamente entregó la familia. Son datos que, a partir de la confianza que la gente ha depositado en la Municipalidad de Estación Central, se pudieron entregar", sostuvo.

El alcalde detalló que en varios casos fue complejo verificar la información disponible. "En algunos casos nos costó poder acceder a esa información ya que no nos contestaron derechamente algunas direcciones no existían. Tuvimos que corroborar con los vecinos, lo que nos permitió poder fortalecer también la base de datos y poder aclararla para volver en aquellos casos en los cuales no tuvimos respuesta", explicó.

Otro de los aspectos que planteó fue la existencia de diferencias entre los registros utilizados por las distintas instituciones involucradas en la investigación. "Hay un listado que se nos entrega hoy día a los municipios que es distinto eventualmente con los datos de lo que está investigando PDI", señaló.

Las declaraciones del edil se producen mientras continúan los operativos de búsqueda en distintas regiones del país. En la comuna de Graneros, en la Región de O’Higgins, se logró ubicar a dos menores de un total de nueve que deberían residir en ese territorio. En tanto, en la comuna de Romeral, en la Región del Maule, fueron encontrados seis niños haitianos, situación que derivó en acciones judiciales luego de detectarse posibles vulneraciones de derechos en algunos casos.

Paralelamente, las autoridades regionales continúan coordinando esfuerzos para avanzar en la ubicación de los menores pendientes. En la Región Metropolitana, el delegado presidencial Germán Codina anunció la convocatoria a un consejo regional de seguridad que reunirá a alcaldes y organismos públicos con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y acelerar las diligencias en curso.

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