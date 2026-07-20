Alcalde de Coquimbo acusa "pasividad" del Gobierno ante emergencia y asegura que "se han visto sobrepasados"

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, abordó la emergencia por el sistema frontal que afecta a la zona y criticó el manejo del Gobierno en esta situación.

En conversación con Agricultura, la autoridad dijo que "estás han sido jornadas muy extensas. Llevamos desde que cae la primera gota de lluvia o cuando aparece la primera ráfaga de viento con una emergencia que progresivamente ha ido incrementando su intensidad".

El jefe comunal mencionó que fue "el primero en salir a decir que esto había que declararlo zona de catástrofe. Para mí es una locura lo que se está enfrentando hoy día y que tengamos tanta pasividad en una contingencia que está golpeando fuerte no solo a la gente que está habitando en Coquimbo y La Serena, sino que en la región completa".

“Se han visto sobrepasados, no han tenido la capacidad de liderar, no han tenido tampoco la capacidad de poder acompañar a los municipios en el desafío de ayudar a su gente”, criticó.

“Estamos hoy día los alcaldes sacando un grito de desesperación porque nos vemos completamente aislados en nuestro liderazgo. A nosotros nos ha tocado solamente disponer de nuestra gente, no tenemos facultades para poder coordinar de mayor manera ni con el Ejército, ni con otras instituciones”, indicó.

La autoridad recalcó que necesitan "equipos operativos preparados para la emergencia. La primera vez que llamé al coronel del regimiento, nos mandó un camión que venía lleno de jóvenes de 18 años del Ejército y que no tenían la capacidad para enfrentar lo que había. Por eso a nosotros nos tocó, en conjunto con Bomberos, con Carabineros, salir a tomar espacios que podría haberlos cubierto el Ejército".

Asimismo, llamó a los ministros del Gobierno que estén en la región a “liderar la emergencia”. “Tienen que liderar la emergencia. Ellos no le pueden venir aquí a armar una agenda que no tiene relación con lo que está pasando. Al ministro Poduje le armaron una agenda para ir a ver una grúa que se cayó hace tres días”, precisó.

Finalmente, manifestó que "cuando uno habla de que en este tipo de emergencias se necesita un liderazgo que permita tener una capacidad para tomar decisiones en los momentos difíciles, eso no existió en la región ni tampoco lo tuvo el Gobierno a nivel central".

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