Aeropuerto de Santiago proyecta que más de 2.1 millones de pasajeros transiten por el terminal durante vacaciones de invierno

El Aeropuerto Santiago proyecta que 2.194.761 pasajeros transitarán por el terminal durante las dos últimas semanas de junio y las dos primeras de julio, en el contexto del aumento de viajes asociado a las vacaciones de invierno.

Del total estimado, 1.098.736 pasajeros (50,1%) corresponden a vuelos nacionales, mientras que 1.096.025 (49,9%) viajarán en rutas internacionales, reflejando una distribución prácticamente equilibrada entre ambos segmentos.

Los días de mayor movimiento se concentrarán durante las primeras semanas de julio. El peak del periodo se registrará el lunes 6 de julio, con 79.329 pasajeros proyectados, seguido del domingo 13 de julio (77.497), el jueves 9 de julio (77.097), el jueves 2 de julio (76.957) y el viernes 10 de julio (75.792).

Entre los destinos nacionales con mayor demanda destacan Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción e Iquique. En vuelos internacionales, las preferencias se concentran principalmente en São Paulo, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y Bogotá.

Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago, señaló que "las vacaciones de invierno corresponden a uno de los periodos de mayor actividad del año para el aeropuerto, por lo que existe una coordinación permanente con aerolíneas, servicios públicos y los distintos actores que operan en el terminal para facilitar los procesos de viaje".

"Nuestro llamado es a que los pasajeros planifiquen sus desplazamientos con anticipación, revisen oportunamente su documentación y consideren tiempos adicionales para llegar al aeropuerto durante los días de mayor demanda", añadió.

Para enfrentar el incremento de pasajeros, el aeropuerto dispondrá de la totalidad de su infraestructura tecnológica de autoservicio, incluyendo 146 tótems de check-in y 64 módulos de autoentrega de equipaje.

Asimismo, distintas aerolíneas han reforzado su oferta internacional para la temporada de invierno mediante aumentos de frecuencias hacia destinos como Melbourne, Recife, Ciudad de Panamá, Estambul y Punta Cana.

El aeropuerto recomendó a quienes viajarán durante este periodo realizar el check-in con anticipación, revisar los requisitos de viaje exigidos por cada destino y concurrir con al menos 2 horas de anticipación para vuelos nacionales y entre 3 y 4 horas para vuelos internacionales.

PURANOTICIA