Aduanas recauda más de US$13.700 millones por comercio exterior en Chile y registra alza de 3% en 2026

La recaudación tributaria asociada a las operaciones de comercio exterior registró un crecimiento de 3% durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los indicadores del Servicio Nacional de Aduanas consignados en su Compendio de Comercio Exterior que se emite mensualmente.

Entre enero y septiembre, los ingresos acumulados alcanzaron los US$13.703,2 millones, frente a los US$13.306,5 millones registrados en igual periodo de 2025 (diferencia interanual positiva de US$397,4 millones) y equivale a la construcción de 50 hospitales como el Hospital Provincial Marga Marga de la Región de Valparaíso (255 mil millones de pesos en inversión).

El resultado acumulado estuvo determinado principalmente por la recaudación de impuestos, que sumó US$13.228,6 millones y concentró el 96,5% del total. En tanto, los derechos arancelarios aportaron US$474,5 millones, equivalentes al 3,5% de los ingresos.

“El aumento de 3% en la recaudación acumulada por comercio exterior, junto con el crecimiento de 12,7% registrado en septiembre, constituye una señal favorable para los ingresos fiscales. Una fiscalización aduanera efectiva cumple dos funciones: combate el contrabando y el crimen organizado, y asegura que se paguen los impuestos que corresponden. Son más de US$13.700 millones que van directo a financiar políticas públicas, lo que reafirma la relevancia de fortalecer la gestión tributaria y el control aduanero con foco en eficiencia, cumplimiento y facilitación del comercio seguro”, explicó el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona.

La directora nacional de Aduanas (s), María Jazmín Rodríguez, destacó que “el rol recaudador que ejerce Aduanas es uno de los resultados de los exhaustivos procesos de fiscalización del comercio exterior que se ejecutan en todo el país. No sólo se busca detectar contrabandos, sino que también asegurar el adecuado cobro de impuestos y una efectiva protección del comercio lícito, aportando de esta forma al desarrollo económico y social de Chile a través de dineros que van directamente a las arcas fiscales para la ejecución de políticas públicas, correspondiendo a alrededor del 28% de la recaudación tributaria total y 5% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Estos resultados están en el contexto de un comercio exterior de Chile con el mundo que aumentó un 23,7% sus exportaciones para el período enero-septiembre de 2026, tranzando US$99.867,1 millones. En tanto, para el mismo período las importaciones sumaron US$68.449,4, creciendo un 6% en comparación a los mismos 9 meses del 2025.

Durante septiembre de 2026, la recaudación alcanzó los US$1.725,8 millones, superando en US$194 millones el monto registrado en septiembre de 2025, cuando llegó a US$1.531,8 millones. La variación interanual del mes fue de 12,7%.

El resultado de septiembre constituye, además, el mayor monto mensual registrado en lo que va del año. Le siguen julio, con US$ 1.668,8 millones; abril, con US$ 1.554,7 millones; y agosto, con US$ 1.541,1 millones.

Los resultados forman parte del seguimiento permanente que realiza el Servicio Nacional de Aduanas sobre la recaudación vinculada al comercio exterior, indicador relevante para analizar la evolución de las operaciones de importación y su aporte a los ingresos fiscales.

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