Adolescente de 17 años fue asesinado a balazos mientras celebraba triunfo en un partido de fútbol en Lo Barnechea

Un nuevo homicidio de un menor de edad se registró durante horas de la madrugada de este jueves 22 en la región Metropolitana, esta vez en la comuna de Lo Barnechea, donde un adolescente de 17 años fue asesinado de un balazo en el tórax.

El crimen ocurrió pasada la medianoche en la intersección de Circunvalación Sur del Cerro 18, donde el joven se encontraba celebrando un triunfo tras participar en un partido de fútbol. De improviso, un sujeto le disparó y se dio a la fuga.

La víctima fue trasladada a un SAPU de Lo Barnechea y luego a la Clínica de la Universidad de Los Andes, en Las Condes, donde finalmente falleció.

El caso quedó a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Enrique Vásquez señaló que "la víctima se encontraba en la vía pública luego de una celebración posterior a un partido de fútbol y, en ese contexto, es que a lo menos un sujeto efectúa disparos en su contra, impactándole en la región torácica que le acusa la muerte".

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