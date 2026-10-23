Adolescente de 16 años fue detenido con pistola modificada para disparar al interior de una un liceo en San Miguel

Un adolescente de 16 años fue detenido por Carabineros por infracción a la Ley de Control de Armas, luego de ser sorprendido portando una pistola de fogueo modificada al interior del Liceo Técnico San Luis, en la comuna de San Miguel.

El procedimiento se inició tras recibirse información desde el establecimiento educacional que alertó sobre la presencia de un arma de fuego en la mochila del alumno. Según los antecedentes, esta se encontraba abierta, lo que permitía advertir el elemento en su interior.

Una vez en el lugar, el personal de Carabineros verificó que se trataba de una pistola de fogueo marca BBM, modelo Bruni 92, calibre 9 milímetros, modificada y adaptada para el disparo. Además, el arma mantenía un cargador y dos cartuchos de fogueo modificados, cada uno con un proyectil.

Ante estos antecedentes, el adolescente fue detenido en el mismo recinto educacional. De acuerdo con la información disponible, registraba antecedentes policiales, sin causas vigentes.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido quedó a disposición del primer control de detención, mientras que el arma y la munición incautadas serán remitidas al Labocar para los peritajes correspondientes.

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