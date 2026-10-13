Admisión 2027: abren matrículas en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sin necesidad de rendir la PAES

Quienes buscan continuar sus estudios superiores en una carrera técnica o profesional ya pueden iniciar su proceso de matrícula para 2027, sin necesidad de rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

La alternativa contempla Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) de todo el país y permanecerá disponible hasta el 9 de abril del próximo año.

El Ministerio de Educación informó que el proceso de Admisión Técnico Profesional 2027 considera 42 instituciones adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior, las cuales ofrecen distintas alternativas formativas para jóvenes y personas adultas interesadas en obtener un título técnico o profesional.

A diferencia de la admisión universitaria, el ingreso a estas instituciones no exige rendir la PAES. El requisito general es contar con la licencia de enseñanza media, aunque cada centro de formación técnica o instituto profesional establece sus propios procedimientos y plazos de matrícula.

Por esta razón, las autoridades recomendaron revisar anticipadamente la oferta de carreras, las instituciones disponibles y las condiciones particulares de cada proceso en el sitio web acceso.mineduc.cl.

La apertura de matrículas también coincide con la implementación de una nueva versión de la Ficha de Caracterización Única (FCU), herramienta que busca conocer las condiciones y necesidades de quienes comienzan su trayectoria en la educación superior técnico profesional.

IDENTIFICAR NECESIDADES

Uno de los principales desafíos del sistema técnico profesional es lograr que los estudiantes no solo ingresen a la educación superior, sino que también puedan avanzar en sus estudios y finalizar sus carreras.

Según los antecedentes entregados por la Subsecretaría de Educación Superior, la deserción durante el primer año alcanza el 30,8% entre estudiantes de CFT e IP.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Educación inició la cuarta aplicación de la Ficha de Caracterización Única 2027, cuestionario dirigido a estudiantes de primer año de las instituciones técnico profesionales adscritas al Sistema de Acceso.

El instrumento permite recopilar información sobre las características personales, familiares, socioeconómicas, académicas y laborales de los nuevos estudiantes, con el propósito de identificar tempranamente factores que puedan dificultar su permanencia en la educación superior.

Los antecedentes obtenidos permiten a las instituciones diseñar programas de acompañamiento, mecanismos de alerta temprana y estrategias de apoyo orientadas a favorecer la progresión académica y la titulación oportuna.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, destacó que "la formación técnico profesional es una puerta de entrada a la educación superior para miles de jóvenes y personas adultas. Nuestro desafío no es solo que ingresen, sino que terminen sus carreras. Por eso invitamos a quienes se matriculen a responder la Ficha de Caracterización Única (FCU). Su información permite a las instituciones ajustar su oferta a los desafíos actuales, sobre todo porque muchos estudiantes técnico profesionales trabajan, cuidan a otras personas o ya cursaron otra carrera”.

La autoridad explicó así la relevancia de conocer las condiciones en que los estudiantes comienzan su formación, considerando que una parte importante debe compatibilizar sus estudios con responsabilidades laborales, familiares y de cuidado.

La FCU comenzó a implementarse mediante un piloto durante la admisión 2024 y posteriormente se aplicó en los procesos correspondientes a 2025 y 2026.

En su última versión, el cuestionario fue respondido por el 46,7% de los estudiantes técnico profesionales de primer año. Para 2027, el objetivo es incrementar la participación y disponer de información que permita fortalecer las políticas de acompañamiento estudiantil.

CÓMO RESPONDER LA FCU

La Ficha de Caracterización Única contempla 39 preguntas distribuidas en cinco módulos: antecedentes personales, información familiar y socioeconómica, trayectoria formativa y laboral, antecedentes de matrícula y bienestar durante el proceso educativo.

Su aplicación es voluntaria y requiere el consentimiento explícito de cada estudiante para el uso de la información proporcionada.

El cuestionario puede responderse mediante la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación, utilizando ClaveÚnica o una cuenta creada para este propósito. Algunas instituciones también disponen de plataformas propias para completar el procedimiento.

La ficha permanecerá disponible hasta el 9 de abril de 2027, coincidiendo con el término del período general de admisión técnico profesional.

En paralelo, el Ministerio de Educación recordó que quienes necesiten apoyo económico para financiar sus estudios pueden postular a gratuidad, becas y créditos mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

El proceso de postulación a estos beneficios estará abierto hasta el jueves 22 de octubre de 2026, a través del sitio www.fuas.cl.

La postulación al FUAS constituye un trámite distinto de la matrícula y permite solicitar los beneficios estudiantiles disponibles, sujetos al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

De esta manera, quienes proyectan ingresar a la educación superior técnico profesional en 2027 cuentan con dos fechas relevantes: el 22 de octubre para completar la postulación a beneficios estudiantiles mediante el FUAS y el 9 de abril de 2027 para el cierre del proceso general de admisión y la aplicación de la FCU.

Para conocer las alternativas académicas, las personas interesadas pueden consultar el buscador de carreras e instituciones disponible en acceso.mineduc.cl, mientras que la información sobre financiamiento se encuentra en www.fuas.cl.

PURANOTICIA