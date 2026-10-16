Ad portas del aniversario del estallido social: Oficialismo firma documento donde reafirman su rechazo al vandalismo y la violencia

Ad portas de cumplirse siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, presidentes y representantes de partidos y movimientos de derecha y centroderecha dieron a conocer una declaración conjunta titulada «Chile sin violencia: un compromiso con la paz», en la que reafirmaron su rechazo a la violencia como forma de acción política y su compromiso con el Estado de Derecho.

En el documento, firmado por las directivas de la UDI, RN, Partido Republicano, Evopoli, Partido Cristiano de Chile y Demócratas, sostienen que Chile no debe olvidar los hechos ocurridos durante el estallido social ni relativizar sus consecuencias. Asimismo, enfatizan que ninguna causa justifica la destrucción, los saqueos o las agresiones, y llaman a respaldar a las instituciones encargadas de resguardar el orden público y la seguridad.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que “quemar el Metro no fue una protesta, fue destruir lo de todos, y saquear una pyme no fue justicia social, fue dejar sin pega a una familia. Chile sin violencia es el compromiso mínimo para gobernar. La derecha está unida para que nuestro país no vuelva a caer”.

En tanto, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, dijo que “la principal lección del 18 de octubre es que la democracia se debilita cuando se justifica la violencia por conveniencia política. Ninguna demanda legítima excusa quemar, saquear o agredir. Miles de familias perdieron sus negocios y su tranquilidad. Chile necesita condenar la violencia sin dobles discursos y el compromiso de todos los sectores para que nunca se imponga sobre el diálogo y las instituciones”.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, hizo un llamado a que otras colectividades se sumen a esta condena pública. “Nosotros hemos querido suscribir este documento invitando a todos los partidos políticos a que se manifiesten públicamente de aquí al domingo condenando explícitamente la violencia en todas sus formas como manera de conseguir los objetivos políticos. Ese es el propósito de la invitación que hacemos hoy día y la dejamos abierta para que todos los partidos y movimientos políticos puedan hacer exactamente lo mismo”, afirmó.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, destacó las consecuencias que la violencia tuvo para el país y la importancia de extraer lecciones de lo ocurrido. “El daño causado a la vida cívica de Chile por la violencia que acompañó al estallido, a la democracia y a la convivencia, nos ha tomado años de retraso. La lección principal que sacar es que para hacer al país mejor, el camino es siempre de paz, de confianza en instituciones sólidas, es de diálogo y de futuro con metas en común”, señaló.

A su vez, la presidenta del Partido Cristiano de Chile, Sara Concha, manifestó que “como Partido Cristiano de Chile respaldamos esta declaración porque creemos firmemente en la libertad, la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Chile no puede olvidar los hechos de violencia que comenzaron el 18 de octubre de 2019, ni las consecuencias que dejaron para miles de familias. Pero tampoco podemos olvidar el 4 de septiembre de 2022, cuando la ciudadanía, a través del Rechazo, expresó democráticamente su decisión sobre el futuro de nuestro país”.

Finalmente, la diputada y presidenta del movimiento Demócratas, Joanna Pérez, enfatizó que “queremos ser muy claros, condenamos categóricamente la violencia, la destrucción y los hechos delictuales que marcaron el estallido social. Pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia, condenar las manifestaciones pacíficas ni desconocer las legítimas demandas sociales que miles de chilenos expresaron en las calles. Siempre hemos estado y estaremos del lado de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto a nuestras instituciones. Chile necesita diálogo, acuerdos y justicia social”.

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