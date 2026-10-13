Acumulación de agua tras intensas lluvias obligan a cerrar estaciones en las líneas 1 y 2 del Metro de Santiago

Las fuertes lluvias que afectan a la región Metropolitana obligaron a Metro de Santiago a cerrar estaciones de la Línea 1 y suspender parcialmente el servicio de la Línea 2, durante la tarde de este martes 13 de octubre.

La acumulación de agua en las instalaciones motivó la aplicación de restricciones en la red, en medio de las precipitaciones y los granizos que han afectado distintos sectores de la capital.

Según informó Metro a través de sus canales oficiales, a las 18:13 horas la estación Pedro de Valdivia, de la Línea 1, permanecía cerrada y los trenes no realizaban detenciones en el lugar.

En tanto, la estación Salvador se encontrabacerrada para el ingreso; habilitada únicamente para la salida de pasajeros.

La situación también afectó a la Línea 2, cuyo servicio quedó disponible únicamente en dos tramos: entre Hospital El Pino y Franklin, y entre Los Héroes y Vespucio Norte.

Estación Los Leones: ingreso únicamente por Línea 6, acceso Av. Nueva Providencia y Av. Suecia.

Estación Tobalaba: Ingreso habilitado por los accesos de Línea 1.

Las interrupciones se produjeron durante una jornada marcada por una intensa tormenta eléctrica que descargó precipitaciones y granizos en distintas comunas de Santiago.

Previamente, usuarios habían reportado acumulación de agua en la estación Manuel Montt, también afectada por las condiciones meteorológicas.

La empresa de transporte llamó a los pasajeros a mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la red, mientras continuaban las labores para enfrentar las consecuencias de las lluvias.

La emergencia se desarrolla en medio de inundaciones reportadas en distintos sectores de Santiago, especialmente en pasos bajo nivel, donde la acumulación de agua ha complicado el tránsito vehicular. Las autoridades se mantienen monitoreando las consecuencias de las intensas precipitaciones en la capital.

PURANOTICIA