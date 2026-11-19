Un acuerdo transversal que permitirá avanzar en la tramitación del presupuesto de Educación lograron este jueves parlamentarios del oficialismo y la oposición, tras la firma de un Protocolo de Acuerdo en el Senado, que contó con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del director de Presupuestos.

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, destacó el entendimiento alcanzado entre los distintos sectores políticos, subrayando que el trabajo técnico y las conversaciones sostenidas durante las últimas semanas permitieron construir una propuesta que recoge prioridades fundamentales para el sistema educativo.

Entre los principales compromisos del protocolo se encuentra la reposición del programa "Yo elijo mi PC", con $35 mil millones a través de Junaeb, manteniendo las condiciones en que estaba concebido anteriormente, junto con la incorporación de acuerdos para mejorar su funcionamiento a futuro.

El documento también considera la reposición de importantes recursos para la Junji, el financiamiento necesario para dar continuidad al Simce, la reasignación y distribución de recursos para universidades estatales y privadas, además de criterios específicos para el presupuesto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Al respecto, el diputado Pardo valoró especialmente la capacidad de alcanzar un entendimiento entre parlamentarios de distintas posiciones políticas y sostuvo que este tipo de acuerdos son fundamentales para garantizar la continuidad de programas y políticas públicas relevantes para las familias y las comunidades educativas.

“Yo valoro que hayamos podido, después de muchas reuniones y encuentros técnicos con nuestros equipos, llegar a este protocolo de acuerdo y poder darle de esta manera curso a una parte tan importante del presupuesto de la Nación como es la glosa de Educación”, señaló.

El parlamentario agregó que el entendimiento alcanzado permite dar certezas respecto de recursos y programas que cumplen un rol relevante en el sistema educativo, destacando que el acuerdo contempla una serie de medidas que facilitarán la aprobación transversal de esta partida presupuestaria. “Tenemos un acuerdo pleno respecto de la tramitación del presupuesto en materia de educación”, enfatizó Pardo.

Finalmente, el congresista de RN destacó que el protocolo es resultado de un trabajo conjunto entre representantes del oficialismo y la oposición, demostrando que es posible alcanzar acuerdos concretos cuando existe disposición al diálogo y responsabilidad frente a las necesidades de la educación chilena.

(Imagen: Prensa Luis Pardo)

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