Abren postulaciones para oficiales y gendarmes: formación tendrá hasta ocho semestres y empleabilidad garantizada

Hasta el 2 de noviembre estará abierto el proceso de Admisión de la Escuela de Gendarmería de Chile, para el curso de Aspirantes a Oficiales y el de Gendarmes Alumnas y Alumnos.

Entre los beneficios de seguir estas áreas de estudio están la empleabilidad garantizada y estabilidad laboral, mensualidad gratuita en todo el periodo de formación (becarios), y la posibilidad de especialización durante su etapa laboral.

Tras el Decreto que reconoce al plantel como Institución de Educación Superior, quienes ingresen como Aspirante a Oficial desde 2027 tendrán una formación que pasará de 4 a 8 semestres académicos, y egresarán con el título profesional de “Administrador de Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública”.

Mientras que, a partir de 2029, las nuevas promociones de Gendarme Alumno y Alumna, pasarán de 2 a 4 semestres de formación, egresando con un título técnico de nivel superior en Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública.

La directora de la Escuela de Gendarmería de Chile, coronel Carol Araneda, explicó que, “este proceso tiene un significado especial para nuestra escuela, hoy reconocida como Institución de Educación Superior, lo que fortalece nuestro compromiso con una formación de excelencia y acorde a los nuevos desafíos de Gendarmería como institución de Orden y Seguridad Pública. Buscamos jóvenes comprometidos, con vocación y disposición para asumir una labor fundamental para la seguridad del país”.

Quienes deseen postular deberán cumplir con requisitos como ser chileno/a, ser soltero/a, haber aprobado 4° año de Enseñanza Media antes de la fecha de ingreso, contar con antecedentes personales intachables, poseer salud compatible con las exigencias institucionales, mantener su situación militar al día y pagar una inscripción de 0,25 UF.

Para el curso de Gendarme Alumno/a, los postulantes deberán tener entre 18 y 25 años, cumplidos al día del ingreso. En tanto, quienes postulen como Aspirante a Oficial deberán tener una edad máxima de 23 años, y Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) rendida o por rendir en el año en curso, con el puntaje mínimo establecido por el MINEDUC.

La inscripción se realizará mediante registro en línea en la Plataforma Cero Filas, con verificación de identidad digital a través de Clave Única. El formulario ya está habilitado en el sitio web https://admision.gendarmeria. gob.cl/

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