A punta de pistolas y con disparos al aire: periodista Mónica Rincón fue víctima de encerrona cuando regresaba a su hogar

Una violenta encerrona sufrió la periodista Mónica Rincón durante la noche del lunes, cuando regresaba a su domicilio tras concluir su jornada laboral en CNN Chile.

El asalto ocurrió cerca de la medianoche en la comuna de Santiago, específicamente en el enlace que une la Autopista Central con la Costanera Norte.

El ataque fue perpetrado por varios individuos que se movilizaban en un automóvil y que bloquearon el desplazamiento de la comunicadora al detenerse bruscamente delante de su vehículo. Luego, los sujetos descendieron armados e intimidaron a la víctima para concretar el robo de su máquina.

El fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, entregó detalles de la dinámica del delito y señaló que los antisociales utilizaron armas de fuego para amenazar a la periodista, a quien obligaron a abandonar su automóvil. Antes de escapar, además, efectuaron disparos al aire.

"La víctima se trasladaba en su vehículo y es abordada por varios sujetos que descienden de un automóvil que frena bruscamente delante de ella. Armados con pistolas, la intimidan, la amenazan, la obligan a bajarse del automóvil, disparan al aire y se dan a la fuga en el vehículo de la víctima y en otro vehículo en el cual se movilizaban", detalló el persecutor.

Tras el asalto, un compañero de trabajo de Rincón que circulaba por la misma ruta acudió en su ayuda y la trasladó hasta la 53ª Comisaría de Lo Barnechea, donde se realizó la denuncia correspondiente por el delito de robo con intimidación.

Pese a la violencia del episodio, la periodista no sufrió lesiones físicas.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público. El trabajo policial busca identificar y localizar a los responsables, además de recuperar el automóvil sustraído.

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