A días de dejar la Segegob: José Francisco Lagos se suma al Segundo Piso de La Moneda como asesor

Luego de dos días de dejar su cargo de subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, se incorporó al grupo de asesores presidenciales que es liderado por Alejandro Irarrázaval.

El abogado arribó al Segundo Piso de La Moneda como asesor en el área de programación.

En aquel espacio también se desempeñan otras figuras que han salido del Gobierno, como el exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y la exministra del Deporte, Natalia Ducó.

El profesional fue reemplazado el miércoles por Gonzalo Arenas, quien asumió la subsecretaría y la vocería gubernamental en medio del ajuste comunicacional del Ejecutivo.

Cabe señalar que su aterrizaje al Segundo Piso ya había sido adelantado en el comunicado que daba cuenta de su salida de la Segegob: “El Gobierno agradece a José Francisco Lagos -quien seguirá colaborando con el presidente de la República en diversas materias-, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría General de Gobierno”.

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