75 migrantes irregulares fueron expulsados a Perú, Colombia y República Dominicana por delitos de tráfico, robos y violación de menor

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Ernesto León, entregaron una actualización de las expulsiones del país.

Las autoridades informaron que este viernes despegó el undécimo vuelo, esta vez operado por Sky Airline, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con 75 personas hacia Perú, Colombia y República Dominicana.

De ellas, 69 correspondieron a expulsiones administrativas y seis a expulsiones judiciales. La operación contempló además la participación de 77 escoltas.

Además de ingresos irregulares, los expulsados registran delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilegal de armas de fuego y violación de una menor de 14 años.

También destacaron que las 2.000 expulsiones materializadas durante 2026 representan un 57,6% más que las 1.267 registradas durante todo 2025.

La cifra también supera en un 81,5% las expulsiones de 2024, en un 111,1% las de 2023 y en un 86,6% las de 2022.

Entre 2022 y 2025, Chile registró un promedio anual de 1.096 expulsiones, equivalente a aproximadamente 91 mensuales. Durante 2026, el promedio aumentó a 203 expulsiones al mes.

Asimismo, entre enero y septiembre de 2026, las fiscalizaciones aumentaron un 24,7% respecto del mismo período de 2025, pasando de 1.407 a 1.755 procedimientos.

En tanto, la cantidad de extranjeros fiscalizados creció un 46,6%, desde 28.085 a 41.171 personas, lo que representa 13.086 fiscalizaciones individuales adicionales.

A estas cifras se suman 11.011 salidas voluntarias efectivas durante 2026, correspondientes a extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el territorio nacional mediante control policial, sin una medida de expulsión.

El registro se acerca al triple de las 4.253 salidas voluntarias contabilizadas durante todo 2025.

POYECTO APROBADO

Las autoridades también destacaron que durante esta semana el Congreso despachó el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa.

La iniciativa contempla reducir de 10 a 5 días el plazo de reclamación judicial, facilitar las notificaciones y entregar nuevas herramientas para localizar y ejecutar órdenes de expulsión firmes, con las autorizaciones judiciales correspondientes.

Estas medidas se suman al trabajo de fiscalización y control migratorio desarrollado durante 2026, orientado a fortalecer la ejecución de las órdenes de expulsión y los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

(Imagen: Gobierno)

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