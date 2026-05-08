40 personas extranjeras con órdenes de expulsión por diferentes delitos fueron deportadas del país

El ministro del Interior (s) Máximo Pavez, junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum y el director General de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregaron cifras del plan de Control Migratorio, coincidentemente con la ejecución de un nuevo vuelo de expulsados que se realizó la madrugada de este viernes.

A bordo del vuelo 922/21 de la FACh, un total de 40 personas fueron deportadas con destino a República Dominicana, Haití y Colombia. El embarque se dividió en dos etapas: inicialmente, 25 individuos subieron a la aeronave en las instalaciones del Grupo 10 de la FACh en Santiago, para luego sumar a los otros 15 pasajeros en la Base Los Cóndores, ubicada en la ciudad de Iquique.

Las cifras emanadas desde el Ministerio del Interior precisan que el grupo estuvo compuesto por 24 ciudadanos colombianos, 9 haitianos y 7 dominicanos. Respecto a la naturaleza de las medidas, 19 de ellas correspondieron a mandatos judiciales, mientras que las 21 restantes fueron de carácter administrativo debido a faltas a la ley migratoria.

En cuanto a los antecedentes de los deportados, se comunicó que 17 personas cruzaron la frontera mediante pasos no habilitados. El resto de los individuos registraba vínculos con distintos ilícitos: 10 condenados por robos, 4 asociados al tráfico o microtráfico de drogas y otros 9 involucrados en diversas infracciones, tales como secuestro con lesiones, daños, receptación de vehículos y lesiones graves.

Uno de los casos más notorios dentro de la nómina de expulsados es el de Emmanuel Bony. El ciudadano de origen haitiano cumplía prisión preventiva tras ser acusado de causar millonarios daños en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en dos ocasiones.

Al respecto, el ministro (s) Máximo Pavez detalló la situación del individuo: "este ciudadano haitiano tenía residencia definitiva, esa residencia fue cancelada, se ejecutó la orden de expulsión y todo el país pudo ver los graves daños producidos a la infraestructura pública de transporte en el aeropuerto y, por lo tanto, con mucha satisfacción, damos cuenta de que ese ciudadano haitiano ha sido expulsado y ya no está en el territorio nacional".

Por su parte, el balance general entregado por Frank Sauerbaum, director nacional de Migraciones, arrojó que a la fecha se han materializado 334 expulsiones por diversas vías. Sobre este punto, la autoridad aseguró: "Estas expulsiones demuestran una capacidad mayor de ejecución de expulsiones administrativas y también judiciales, lo que se suma a una baja bien significativa de las denuncias por ingreso clandestino por paso no habilitado; y también con una disminución importante de las reconducciones".

En relación con quienes han optado por abandonar Chile por sus propios medios, el titular de Migraciones agregó que las salidas voluntarias "llegan a 1.801, la mayoría de ellas personas venezolanas. También tenemos una disminución muy relevante en los ingresos clandestinos, apenas llegan a 3.525, en consideración que hace 4 años, cuando asumió el Presidente Boric, llegaban a más de 17.000″".

El itinerario de la aeronave militar contempló detenciones estratégicas en Iquique, Bogotá, Puerto Príncipe y Santo Domingo. Finalmente, se programó que el avión de la FACh emprenda su retorno a territorio nacional este domingo 10 de mayo, realizando una escala previa en Guayaquil.

(Imagen: PDI)

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