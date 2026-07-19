4 fallecidos, 14 lesionados, más de 1.600 damnificados y 16 mil personas aisladas deja último balance del sistema frontal

El Gobierno y Senapred entregaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantienen las cifras de 4 fallecidos y un desaparecido en la Región del Maule.

También reportó 14 lesionados, 1.652 damnificados, 1.519 personas albergadas y 16.607 personas aisladas a nivel nacional.

En cuanto a afectaciones, mencionó 21 viviendas destruidas, 544 viviendas con daño mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 viviendas en evaluación.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que la noche de sábado al domingo fue "bastante más tranquila" en precipitaciones y emergencias.

No obstante, advirtió que en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, las lluvias se intensificarán durante este domingo.

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