18-O: Sedini emplaza al Gobierno a cumplir su promesa de indultar a carabineros

La exministra Mara Sedini advirtió que al Gobierno “se le está acabando el tiempo” para definir si concederá indultos a carabineros procesados por hechos vinculados al estallido social, y sostuvo que cumplir ese compromiso de campaña es clave para quienes votaron esperando esa medida.

“Los indultos a carabineros son un compromiso que hay que cumplir y al Gobierno se le está acabando el tiempo para definirlo”, señaló Sedini en entrevista con The Clinic.

Y manifestó que “frente a escenarios de violencia como se vivieron, hubo carabineros que pagaron frente a una debilidad institucional importante. Y los compromisos hay que cumplirlos, claro”.

“Y ahí hay un tema que tiene que ver con las promesas, más allá de lo que yo crea que hay que hacer; tiene que ver con los compromisos que se hacen y del por qué la gente te vota", añadió.

La exministra recordó que "la respuesta del Gobierno es que van a analizar caso a caso. Y yo creo que esa es una de las promesas de campaña que está en el límite de tiempo de decir se va a hacer o no se va a hacer, porque evaluar caso a caso también debería llegar a una respuesta, es decir, ya tienes que haber leído algunos casos, para decir sí o no".

"Yo creo que más allá de saber cuántos o quiénes, la ciudadanía, al menos los que esperaban los indultos, ya están pidiendo que haya una determinación o haya una señal más clara”, opinó Mara Sedini.

Y sobre lo mismo aseguró que "lo que yo leo, lo que yo palpo, es que ya se le está exigiendo eso al Gobierno. El 18 de octubre todavía es una herida muy abierta y los indultos van a sanar a muchas personas y van a activar a otras".

Consultada por su salida anticipada del gabinete, respondió con seguridad que “si entra un vocero, sale ese, entra otro y siguen estando los mismos problemas, tal vez el problema no es el vocero, es el modelo”.

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