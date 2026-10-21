13 comunas decidieron mantener sus clases suspendidas por estragos del sistema frontal

A pesar de que el Ministerio de Educación anunció la reanudación de clases para este miércoles 21 en las cinco regiones donde estaban suspendidas por el sistema frontal, 13 comunas decidieron mantener la suspensión para la jornada.

En la región Metropolitana, las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Buin y Peñaflor decidieron seguir con la suspensión de clases en establecimientos municipales por razones de seguridad frente a la complicaciones ocasionadas por el sistema frontal..

La misma razón adujeron las comunas de Los Vilos, Salamanca y Canela, en la región de Coquimbo, para suspender clases en sus establecimientos municipales.

En la región de Valparaíso, la suspensión también fue aplicada en establecimientos municipales de las comunas de Nogales, Quillota y La Calera.

Finalmente, en la región de O'Higgins, las municipalidades de Machalí y Graneros suspendieron las clases en sus establecimientos educacionales.

En todos los casos las razones fueron los problemas ocasionados por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Coquimbo y el Biobío.

PURANOTICIA