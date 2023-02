Ministra del Interior por incendios:"La emergencia va agravándose, necesitamos cambiar esa curva"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el número de fallecidos a causa de los incendios aumentó a 22 personas. Esto, en un nuevo balance realizado por las autoridades en medio del estado de catástrofe que se encuentran tres regiones del país, La Araucanía, Ñuble y el Biobío.

En esta línea, la secretaria de Estado indicó que "la emergencia va agravándose, necesitamos cambiar esa curva, y como no depende de nosotros las condiciones del clima, lo que podemos manejar son nuestras conductas, lo primero es un llamado a incrementar el esfuerzo en la prevención". Y añadió que "producto del desarrollo del incendios tenemos hoy día un cuadro de consecuencias acumuladas que es bastante complejo y que tiene movilizados un esfuerzo gigante en el país".

"Queremos decir que a propósito de la magnitud de la situación que tenemos al frente los esfuerzos que se están haciendo extraordinarios, más allá de los recursos que se tienen a disposición, en los distintos territorios, han sido de gran magnitud", expresó la titular del Interior.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad confirmó que hay 22 decesos, de los cuales 16 son de la región del Biobío, 5 de La Araucanía y 1 de la región de Ñuble, que murió de manera indirecta por las condiciones de los incendios.

"A todas sus familias, conocidos, a las comunas donde se han provocado esas pérdidas, nuestros saludos, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y el compartir el dolor y lo que significa del punto de vista también del compromiso no solo del gobierno sino de todo el país en actuar para que este número no se incremente", manifestó Tohá.

En total, la ministra Tohá detalló que hay 1.429 personas albergadas, 32 albergues funcionando, 554 personas lesionadas, de las cuales 16 presentan quemaduras de gravedad, muchos de ellos están siendo trasladados, otros aun no pueden ser trasladados debido a lo crítico de su estado.

En relación a las instituciones que se han movilizado hasta las regiones afectadas, hay 1.111 carabineros que se han desplazado desde otros lugares a las zonas de los incendios a reforzar las dotaciones habituales, hay cerca de 3 mil bomberos que han ido a reforzar las compañías de estas zonas afectadas. Además, hay 1.834 efectivos de las Fuerzas Armadas que se están desplegando en la zona, quienes han desplegado 74 vehículos terrestres, 6 aeronaves que han ido a reforzar los equipos que ya estaban disponibles, 4 unidades marítimas que han hecho evacuaciones por mar.

La ministra también hizo un llamado a la prevención y a la atención a las alarmas que se han estado haciendo a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), ya que de esa forma se le informa a la población que debe evacuar y abandonar sus casas, lo cual muchas veces no ocurre por miedo a los saqueos.

En este sentido, la secretaria de Estado le solicitó a los jefes de la Defensa Nacional que "se evalúen para esta noche, donde sea necesario establecer toques de queda, tanto para cuidar las conductas de riesgo como para proteger las zonas que están evacuadas y evitar todo tipo de saqueos".

Y recalcó que "en que cada demora en desarrollar las evacuaciones son vidas que se ponen en riesgo, insistir en la colaboración a seguir las instrucciones, a extremar las precauciones y a no incurrir en conductas de riesgo".

Sobre las personas que habrían desaparecidas, la ministra sostuvo que "los datos consolidados de desaparecidos no están establecidos, si bien un primer informe se habla de diez personas, pero hay mucha información que aún no está consolidada. Por eso, muchas veces tenemos cautela en dar estos números porque van cambiando a cada minuto, hay mucha información no confirmada".

PURANOTICIA