Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Mauricio Pérez, Coordinador territorial para la gestión socio-ambiental: “Quintero y Puchuncaví es una zona de oportunidades”

Mauricio Pérez, Coordinador territorial para la gestión socio-ambiental: “Quintero y Puchuncaví es una zona de oportunidades”

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

En Puranoticia Matinal conversamos con el coordinador territorial para la gestión socio-ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Mauricio Pérez, quien abordó el trabajo desarrollado en la zona, destacando la reunión con la ministra de Energía y los alcaldes del territorio, donde se establecieron tareas para avanzar en una propuesta de desarrollo de largo plazo para la denominada zona. Asimismo, planteó la necesidad de proyectar el territorio hacia el futuro, con énfasis en su potencial portuario y de conectividad.

Mauricio Pérez, Coordinador territorial para la gestión socio-ambiental: “Quintero y Puchuncaví es una zona de oportunidades”
Lunes 22 de junio de 2026 10:58
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

REVISA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:

REVISA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ: