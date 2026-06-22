Mauricio Pérez, Coordinador territorial para la gestión socio-ambiental: “Quintero y Puchuncaví es una zona de oportunidades”

En Puranoticia Matinal conversamos con el coordinador territorial para la gestión socio-ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Mauricio Pérez, quien abordó el trabajo desarrollado en la zona, destacando la reunión con la ministra de Energía y los alcaldes del territorio, donde se establecieron tareas para avanzar en una propuesta de desarrollo de largo plazo para la denominada zona. Asimismo, planteó la necesidad de proyectar el territorio hacia el futuro, con énfasis en su potencial portuario y de conectividad.