Manuel Millones propone crear centros de apoyo para jóvenes con discapacidad que egresan de escuelas especiales

Manuel Millones, candidato al Distrito 6 de la Cámara de Diputados en cupo del Partido Republicano, presentó una propuesta para crear centros de acompañamiento destinados a jóvenes y adultos con discapacidad que egresan de escuelas especiales.

Según explicó, el objetivo es brindarles apoyo integral una vez que cumplen 26 años, edad máxima permitida por ley para permanecer en dichos establecimientos.

El ex Consejero Regional (Core) de Valparaíso advirtió que, al llegar a esa edad, cientos de jóvenes con discapacidad quedan sin opciones de continuidad educativa ni posibilidad de insertarse en el mundo laboral porque su nivel de funcionamiento no les permite contar con un trabajo remunerado, lo que los obliga a permanecer en sus hogares sin apoyos especializados.

Esto, a su vez, también genera una complejidad familiar porque alguien debe estar a su cargo. Si bien, existen alternativas, la mayoría de ellas son particulares y de un alto costo.

“Hoy día estas personas son confinados a sus casas y eso provoca un deterioro progresivo porque no cuentan con el apoyo de equipos multidisciplinario, como el que tenían en su época escolar, lo que provoca pérdida de las habilidades que se habían adquirido en su proceso como estudiantes. Se produce un deterioro en la salud mental porque dejan de socializar, ya no cuentan con sus compañeros ni profesores, y el Estado simplemente deja de hacerse cargo”, explicó el candidato.

Asimismo, indicó que esta situación genera una orfandad social y emocional, ya que muchos jóvenes no logran mantener los avances obtenidos durante años de atención especializada. “Cuando el sistema los expulsa a los 26 años, se rompe todo vínculo con el entorno educativo. Si no pueden seguir estudiando ni tampoco trabajar, quedan en completo abandono. Y aunque algunos reciben pensiones de invalidez, esas solo alcanzan para cubrir gastos básicos, no para financiar los apoyos profesionales que realmente necesitan. Por eso es urgente que el Estado cree espacios donde estos jóvenes puedan seguir desarrollándose con acompañamiento y dignidad”, subrayó

Por ello, Millones propone la creación de centros de acompañamiento integral, donde los jóvenes puedan continuar recibiendo atención de profesionales especializados –como terapeutas ocupacionales, psicólogos y kinesiólogos– además de participar en talleres y actividades que promuevan su autonomía, integración y bienestar socio emocional .

“No se trata solo de asistencia, sino de entregar calidad de vida, afecto y sentido de pertenencia. Chile no puede seguir expulsando del sistema a quienes más necesitan apoyo”, enfatizó el candidato, que concluyó señalando que su compromiso como futuro legislador será impulsar una política pública permanente que acompañe a las personas con discapacidad durante toda su vida, “porque la inclusión no puede tener fecha de vencimiento”.

