Madre de Carabinera baleada: “Decidí hablar para que hagan algo por lo que pasó"

María Raio se refirió respecto al fatídico hecho que terminó con la vida de su hija, la suboficial mayor Rita Olivares, la cual murió tras recibir un disparo en la cabeza el pasado domingo durante un procedimiento en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió a eso de las 1:00 horas del 26 de marzo, cuando una denuncia de vecinos por robo en lugar habitado motivó a personal de Carabineros a dirigirse a un domicilio en calle Río Toltén, en el sector de Belloto Sur.

En el inmueble, los delincuentes armados maniataron a los moradores para realizarles una quitada de droga. Pero al ver la presencia policial, se dieron a la fuga por la parte trasera del inmueble, donde tenían un vehículo de apoyo conducido por Cristian Rodríguez Figueroa, de 25 años y conocido como "El Mono".

Durante su escape, la banda criminal realizó cerca de 30 balazos en contra de los uniformados, uno de los cuales impactó a la altura del oído derecho de Olivares, causando su muerte. La víctima fatal tenía 43 años y era madre de dos hijos, de 15 y 12 años.

Tres de los detenidos fueron identificados como Edward Fuenzalida Leiva, Matías Peralta Parra y Maximiliano Fuenzalida Leiva, quienes en 2021 escaparon desde el Centro Penitenciario de Valparaíso y ahora volverán a la cárcel.

El resto son Miguel Acevedo Tauda y Luis Vicente Martínez-Conde Riesc, quien había sido indultado en 2020 por la pandemia del covid-19. A ellos se suma Elizabeth Soto, imputada como encubridora y el último aprehendido el sujeto conocido como "El Mono".

En conversación con Meganoticias, la madre de la suboficial señaló que había decidido hablar debido a que: "No sé si servirá de algo para que se haga justicia, para que lo que le pasó a mi hija no siga pasando, porque han pasado tantas cosas que ya no debería seguir sucediendo. Decidí hablar para que hagan algo por lo que pasó a mi niña".

Asimismo, expresó que "siempre conversaba con ella y le decía 'mi reinita, ¿por qué no te retiras?, porque ya está bueno, la cosa está muy mala, te puede pasar cualquier cosa, me da miedo, no estoy tranquila cuando sales a trabajar, tienes dos chiquititos'. Y ella me decía 'mamita, tengo que cumplir porque me gusta mi trabajo y tengo que terminar para tener un futuro mejor para mis hijos'. Por eso siguió trabajando, lo hacía por los niños".

"Estaba enamorada de su trabajo. Era una niña muy responsable, muy trabajadora. No descansaba, vivía trabajando, con los niños en su casa", manifestó

Respecto a los siete delincuentes relacionados al caso que fueron detenidos y están siendo procesados, María Raio manifestó que "algo me tranquiliza, pero yo lo que deseo es que se haga justicia, porque pasan cosas y pasan de nuevo y vuele a pasar".

