Los planes de Demócratas en la región de Valparaíso: competirán en las Municipales por Valparaíso, Concón, Rinconada y otras comunas

El miércoles 15 de mayo será recordado como una fecha histórica para el partido Demócratas, pues su directiva nacional acudió en pleno hasta las oficinas centrales del Servicio Electoral (Servel), en Santiago, para presentar las casi 2 mil firmas reunidas que le permiten constituirse oficialmente en la región de Valparaíso.

"¡Estamos felices! Podemos anunciar que juntamos las firmas para ser partido en la región de Valparaíso", destacó aquella histórica jornada la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, a través de sus redes sociales.

A partir de esto, Puranoticia.cl tomó contacto con Myriam Iturrieta, una de las líderes regionales del partido en la región de Valparaíso, quien dio cuenta de las expectativas que tienen con miras a las elecciones de fines de octubre de este año.

"Nuestro proyecto es distinto. Es nuevo. Y trata simplemente de servir a las personas, generando nuevos liderazgos de forma transparente para proyectar un verdadero desarrollo que permita mejorar el diario vivir a todos nuestros vecinos y vecinas", comenzó indicando, junto a señalar que "tenemos muchas expectativas. Trabajando sigilosamente en terreno y avanzando. Hemos iniciado este camino para ser un real aporte al país y, sobre todo, ser portavoces de vecinos y vecinas en cada una de las comunas donde tenemos candidatos en la región Valparaíso".

De igual forma, sostuvo que "somos Demócratas y ya contamos con una cantidad importante de aspirantes a gobiernos locales, que se encuentran desplegados en los territorios de Valparaíso, como es precisamente mi comuna, Rinconada de Los Andes, donde hace meses comenzamos una hermosa labor que nació justamente desde los territorios, que cada día nos alimentan esta iniciativa de llegar con renovadas ideas a mejorar la calidad de vida de las personas", añadió Iturrieta.

Junto a confirmar que será candidata a la Alcaldía de Rinconada de Los Andes, la dirigenta local sostuvo que "hemos llegado –y lo seguiremos haciendo– a los territorios, con un espíritu social a toda prueba, sin sesgos políticos ni entrando en peleas chicas; si no, comenzando una campaña con aires renovados, enfocando nuestros esfuerzos en poder entregar progreso y desarrollo a esta gran familia que somos en esta pequeña pero hermosa comuna".

Respecto a otros candidatos en la zona, comentó que "actualmente somos muchos los que estamos trabajando en los distintos territorios de la región. Y son precisamente esos liderazgos los que se están proyectando para liderar los gobiernos locales, por lo que hay que señalar que todo está en proceso de conversaciones, acuerdos y definiciones para que junto a las comunidades se logren los cambios".

En lo que sí entregó mayores detalles fue en las comunas donde buscan competir, ya sea por las Alcaldías como por las Concejalías: "Ejemplo de ello es lo que se está haciendo en otros puntos de la región como Algarrobo, El Quisco, San Felipe, Casablanca, Cartagena, Concón, Valparaíso, añadiendo nuevos liderazgos, con quienes ya estamos en conversaciones para trabajar bajo un mismo proyecto en Demócratas, que tiene el foco centrado 100% en el bienestar de las personas, con una mirada de centro, sin polarizaciones ni tampoco imponiendo ideologías políticas".

En cuanto a los principales desafíos que tendrá Demócratas en la Quinta Región, Myriam Iturrieta expresó que "en el Chile de hoy y especialmente en comunas rurales hay que dejar las patitas en la calle, y así lo hemos logrado en terreno, hablando y escuchando a las comunidades que se manifiestan. Así parte nuestro trabajo. Esto no lo creamos de la nada, han sido vecinos y vecinas quienes apuntan a que debe existir un centro con equilibrio, que represente el sentido común que logre llegar a acuerdos, pero que estos beneficien directamente a todas nuestras comunidades".

"Son muchos los desafíos y el primero es generar confianzas, cosa que no es fácil, tomando en consideración la mirada de la gente sobre la política actual. Muchos de nosotros venimos de los propios territorios, no imponemos liderazgos a dedos, porque queremos que sea la propia gente la protagonista de estos desafíos. En la región estamos y vamos a trabajar para servir a través de políticas públicas a los ciudadanos y no al revés. Nuestra región es hermosa y necesita iniciar un verdadero progreso macrosocial y económico que impulse la creatividad y el bienestar", agregó.

Cabe hacer presente que ahora el partido trabajará en materia de elecciones internas en la región de Valparaíso, donde la dirigenta local destacó que "cada uno de los miembros opina y se fortalecen las ideas comunes, lo que nos va permitiendo desde ya contar con una estructura definida, avanzando con ideas claras y sobre todo con programas de desarrollo para nuestros territorios. Es así como destacamos también el despliegue y liderazgo de nuestros senadores, Ximena Rincón y Matías Walker, como también el terreno de nuestra bancada de diputados y diputadas, como Joana Pérez, Miguel Angel Calisto, Jorge Safirio, Erika Olivera, entre otros".

Importante es señalar que otros de los liderazgos que forman parte de Demócratas en la región de Valparaíso son Marcelo Barraza, ex concejal de Valparaíso que tiene pretensiones de volver a competir por este órgano a nivel comunal; y la ex seremi de Justicia y ex integrante del Comité de Expertos del Consejo Constitucional, Paz Anastasiadis, entre otras figuras políticas locales como Ricardo Silva, quien competirá por la Alcaldía de El Quisco en representación de este nuevo partido regional.

