La ácida crítica de Borghi a Sampaoli: “Su parte humana es desastroza"

El actual comentarista y ex director técnico de La Roja, Claudio Borghi, lanzó ácidas críticas a aspecto humano de Jorge Sampaoli, quien fue su sucesor en la Selección Chilena en el 2012.

“Tengo dos opiniones sobre Sampaoli, una profesional y una humana. La humana es desastrosa, para mí es una persona con muy pocos valores”, arremetió el "Bichi" en conversación con DS Sports Radio.

Pero Borghi no solo se enfocó en el valor humano del ex DT de Flamengo, sino que también lo criticó por arriesgar la salud física de sus jugadores para obtener réditos personales. “Él (Sampaoli) cree que se puede hacer todo para lograr lo que quiere, incluso hasta arriesgar la salud física de un jugador por un partido. A mí eso no me parece”, agregó.

Por contraparte, al analizar su trabajo como entrenador, Borghi admitió la exitosa carrera que ha tenido el casildense. “En la parte profesional, Sampaoli lo hizo muy bien en Chile. Con la U logró tres campeonatos y una Copa Sudamericana, algo que para el club fue muy bueno. Después fue campeón de América con la selección chilena, otro gran mérito”, señaló.

Por último, el "Bichi" hizo alusión al rechazo de parte del pueblo argentino hacia la figura de Sampaoli tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018. “A mí me gusta que me quieran y me den cariño, pero para eso tengo que tener un buen comportamiento y Sampaoli nunca va a tener eso. Puede tener todos los méritos y las medallas del mundo, pero no creo que el pueblo argentino pase por al lado de él y lo respete o se acuerde de él de buena forma”,cerró.

PURANOTICIA