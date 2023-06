Zelenski y su relación con Boric: "Es un joven con ideas progresistas y apoya a Ucrania. Estoy muy agradecido"

El Mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró tener "una muy buena relación" con el presidente Gabriel Boric y valoró su apoyo en el marco de la invasión de Rusia a su país.

En diálogo con periodistas latinoamericanos, Zelenski indicó a radio Futuro: "Conocemos a su presidente, y creo que tenemos una muy buena relación. Es un joven con ideas progresistas y apoya a Ucrania. Estoy muy agradecido".

Consultado por su exposición en el Congreso Nacional y la ausencia -pese a ser oficialistas- del Frente Amplio y del Partido Comunista, el mandatario ucraniano comenzó valorando que "aunque hemos hecho peticiones a la mayoría de los parlamentos de América Latina, solo he tenido la oportunidad de exponer en dos. Después de la guerra hablaremos de negocios entre estados, pero ahora hay que apoyar a la justicia".

"América Latina puede elegir apoyar a quien quiera. Pero cualquier partido, comunista o no, me da igual, nadie puede quitarte tus derechos. Así es que sí, tenemos excelentes relaciones con Chile", añadió.

Luego advirtió que "si para su presidente es difícil su postura por los partidos políticos, bueno, siempre me he preguntado en qué creen los partidos. ¿Son diferentes sus niños de los nuestros? ¿Les gustaría que un cohete cayera en su casa? Lo dudo mucho. Francamente no me importa la nación, el color, o el partido. Tampoco creo en izquierdistas, derechistas o extremos. Son mentiras de los políticos para mantenerse en el poder, porque en el poder fluye el dinero".

"No puedes llegar a tu casa abrazar a tu hijo, enseñarle cómo hacer el bien y que luego no te importe que otro niño en Ucrania esté sentado en un sótano, o haya perdido a sus padres por un misil. En todos los países la gente común y corriente es muy parecida, está por la paz, el amor, los niños, el ocio, la libertad, esos son los valores comunes", complementó.

Relación con Brasil

Por otro lado, Zelenski indicó haberse intentado reunir sin éxito con el presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtiendo que "tenemos que hablar".

Ante la oposición de ese país a que un tribunal especial juzgue a militares rusos, el jefe de Estado acusó que "el Presidente Lula, creo, quiere ser original. Pero hay que responder preguntas simples: ¿Piensa el Presidente de Brasil que los asesinos condenados deben ir a la cárcel? El Presidente Lula no encontró tiempo para reunirse conmigo, pero tal vez tenga tiempo para responder esto. Y seguro que responderá que los culpables deben ser encarcelados".

"Hay miles de personas asesinadas en Ucrania, no estoy dispuesto a decir cuántos, pero son miles, y también hay decenas de miles que fueron torturadas por los rusos. Lo hicieron siguiendo órdenes, es decir, esto es un asesinato en masa", agregó.

Quizás el presidente Lula sepa cómo acelerar el proceso para poner entre rejas más rápido a los asesinos del Kremlin, y nosotros estamos a favor de cualquier innovación en la aplicación de la ley", complementó.

Ante las ideas de países como México, Argentina y Colombia de negociar un acuerdo de paz con Rusia, Zelenski acusó que "una tregua con Rusia no es una tregua".

"Cuando llegué a la Presidencia teníamos los acuerdos de Minsk. Durante años tuvimos reuniones con mediadores entre ucranianos y rusos y todo el tiempo hubo disparos, heridos y muertos. Esto es lo que más le conviene a Rusia, un conflicto congelado porque le da tiempo de acumular tropas para una ocupación total", manifestó.

El gobernante europeo apuntó a que dicho escenario "perjudica cualquier clima de inversión, porque un inversor entiende que hay una guerra que se puede reiniciar mañana. Es un volcán, pero de origen ruso, que finge ser un volcán dormido. Y por eso, el país no se desarrolla, la gente no tiene hijos y no saben cómo van a mantener a sus familias".

"Cuando fui elegido presidente, nuestra gente ya no creía en nada, pero de todos modos intenté negociar. Me reuní con Merkel, Macron y Putin y yo. 'Vamos a poner fin a esta guerra en 20 años', decía Putin. Lo principal para él era congelar el conflicto. ¿Para qué vamos a tener cinco años de tregua? ¿Para que Rusia entienda cómo eludir las sanciones? ¿O para esperar a que Putin muera? No estamos dispuestos", cerró.

(Imagen: EFE)

