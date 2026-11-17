El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este martes que el último ataque con misiles y drones contra el puente de Crimea provocó daños importantes en la infraestructura, que conecta la península anexionada por Rusia en 2014 con la región rusa de Krasnodar.

"Hoy, en una fase crucial, los drones 'Palianitsia' tuvieron un desempeño excepcional al impactar contra la sección vial del puente, mientras que los misiles Neptune y los drones 'Ruta' y FP-5 alcanzaron la sección ferroviaria", manifestó en un mensaje publicado en redes sociales. En la misma instancia, destacó que se trató de "un ataque de precisión", en el que "el enlace de comunicaciones funcionó a la perfección hasta los últimos segundos".

El mandatario ucraniano agradeció a las fuerzas involucradas en esta "operación sin precedentes", en respuesta a los ataques rusos contra "infraestructura" de Ucrania. Asimismo, subrayó que "hoy todo el mundo puede ver las consecuencias en el principal cruce militar desde territorio ruso a la Crimea ucraniana", acompañando sus declaraciones con un video que muestra el ataque y los daños registrados en el lugar.

"Este es el resultado de la séptima etapa de una operación llevada a cabo a lo largo de varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", especificó. Además, explicó que "Nuestros combatientes destruyeron gradualmente sistemas de defensa antiaérea, radares, equipos de guerra electrónica y otros objetivos designados en el camino hacia el objetivo final", destacando las acciones previas que permitieron concretar la operación.

Asimismo, Zelenski sostuvo que Ucrania "ha ofrecido en repetidas ocasiones a Rusia pasos hacia una desescalada", antes de señalar que "cada propuesta ha sido respondida con un firme rechazo". En esa línea, denunció que "Rusia ataca a diario nuestra infraestructura, incluidos puentes en Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Kiev y Odesa", y agregó que Ucrania "recuerda a Rusia que la guerra siempre vuelve allá donde empezó".

"Las capacidades defensivas de Ucrania son fuertes y seguirán siéndolo. Nunca dejaremos sin respuesta el terrorismo contra nuestras ciudades y nuestra población", remachó el presidente ucraniano. Horas antes, las autoridades de Ucrania habían denunciado ataques rusos contra dos importantes puentes sobre el río Dniéper, a su paso por Kiev, aunque no entregaron información sobre posibles víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reivindicó un "ataque masivo" con "armas de precisión" y drones contra "instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra buques al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania". Además, indicó que, en el caso de Kiev, sus fuerzas golpearon dos importantes puentes y "una empresa industrial" dedicada a "la fabricación de componentes para drones de medio y largo alcance".

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