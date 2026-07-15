Zelenski apela por "una Ucrania sin Rusia" y reivindica su liderazgo en la nueva Europa rearmada

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apeló este miércoles por un país sin guerra y sin la "amenaza" que representa Rusia, al mismo tiempo que reivindicó su lugar en una Europa en la que "por primera vez" dejará su papel de "observador" para ser uno de sus "líderes" gracias a proyectos armamentísticos.

"Haremos todo lo posible para construir un sistema antibalístico para Europa, unificando todas las capacidades antibalísticas europeas, para que los cielos de nuestros pueblos estén protegidos", destacó durante el discurso que dio con motivo del Día del Estado de Ucrania.

En el mensaje destacó los logros en materia de defensa que Ucrania alcanzó en las últimas semanas, ya sean los ataques de largo alcance sobre territorio ruso, los acuerdos sobre armamento con Francia, o las concesiones que Estados Unidos les ha otorgado para fabricar misiles Patriot.

"Ya no existen límites inalcanzables para la justicia ucraniana en territorio hostil. 500 drones nuestros diarios, decenas de refinerías, buques cisterna de la flota clandestina y la infraestructura militar rusa lo han sufrido. No tiene sentido atentar contra la soberanía de Ucrania", celebró Zelenski.

"Nuestro principal objetivo no es una Rusia sin gasolina, sino una Ucrania sin Rusia, una Ucrania sin guerra, una Ucrania con Europa y una Ucrania y Europa sin la amenaza de Moscú", señaló, al tiempo que agradeció a todos los países que han ayudado a incrementar el arsenal y las armerías ucranianas.

"Esta es Ucrania hoy. Un Estado al que se le dieron 72 horas, pero que ha soportado doce años de agresión y 1.603 días de guerra a gran escala", destacó Zelenski, que asegura que incluso los "propagandistas rusos" admiten que "Ucrania es un Estado que Rusia no puede derrotar" y que "la OTAN necesita".

(Imagen: Europa Press/Contacto/Presidencia de Ucrania)

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