"Yo soy el único capaz de acabar con él": Qué se sabe sobre los correos de Epstein en los que se menciona a Trump

Al preguntarle por qué el nombre fue censurado inicialmente, el representante Robert Garcia, principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., declaró que el partido nunca divulgará los nombres de las víctimas, en cumplimiento con los deseos de las familias.

En sus intercambios con el escritor Michael Wolff, Epstein habla de su relación con Trump, quien ese momento estaba participando en las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2016, que terminaría ganando.

En un segundo intercambio de correos electrónicos publicado por los demócratas, Wolff escribe a Epstein en 2015 para notificarle que CNN planea preguntarle a Trump sobre su relación, "ya sea en directo o en una rueda de prensa posterior" .

Epstein responde: "Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?" .

Wolff escribe: "Creo que deberías dejar que se delate solo. Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja en relaciones públicas y política. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que pudiera ganar, podrías salvarlo, generando una deuda ".

Añade: "Por supuesto, es posible que, cuando se le pregunte, diga que Jeffrey es un buen tipo, que ha sido tratado injustamente y que es víctima de la corrección política, la cual será ilegal en un régimen de Trump".

En otro correo electrónico de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de EE.UU., Wolff ofrece a Epstein la oportunidad de conceder una entrevista que podría "acabar" con Trump.

"Esta semana tienes la oportunidad de hablar de Trump de una manera que podría aportarte mucha simpatía y ayudarte a acabar con él. ¿Te interesa?", escribe Wolff a Epstein.

Un tercer correo electrónico publicado por los demócratas está fechado en enero de 2019, durante el primer mandato de Trump.

En él, Epstein le dice a Wolff: "Trump dijo que me pidió que renunciara", refiriéndose aparentemente a su membresía en el club Mar-a-Lago del presidente, y añade: "nunca fui miembro".

Epstein agrega que "por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En respuesta a la publicación, Wolff publicó un video en Instagram donde dijo: "Algunos de esos correos electrónicos son entre Epstein y yo, en los que Epstein habla de su relación con Donald Trump".